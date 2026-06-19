W weekend w Polsce nawet 35 st. C

W piątek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, niekiedy wzrastające do dużego. Opady deszczu, lokalnie burze oraz towarzyszący im grad, mogą pojawić się głównie na południowym zachodzie i zachodzie - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C nad morzem, ok. 26 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na zachodzie.

W sobotę we wschodniej połowie Polski zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Nad resztą kraju, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska zdecydowanie więcej chmur, ponadto przelotne opady deszczu, lokalnie mogą występować burze z gradem. Suma opadów w czasie burz od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm - informuje IMGW.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 25 st. C na północnym wschodzie, ok. 30 st. C w centrum, do 35 st. C na południowym zachodzie.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W wielu regionach mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie również grad. Temperatura powietrza wyniesie od 20 st. C nad morzem, ok. 30 st. C na przeważającym obszarze Polski. Najwyższe wartości, bo do 33 st. C wskażą termometry na południu kraju - wskazuje IMGW.

Wysokim temperaturom towarzyszyć będą przelotne opady deszczu, burze, lokalnie nawet grad 123RF/PICSEL

Jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu?

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na południu, tam również przelotne opady deszczu, lokalnie zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C nad samym morzem, ok. 25 st. C w centrum, natomiast najcieplej, bo do 30 st. C na południu.

We wtorek przeważnie zachmurzenie duże, ale możliwe również rozpogodzenia. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na termometrach od 20 st. C nad samym morzem, ok. 28-30 st. C w centrum i na południu, do 32 st. C na zachodzie - wynika z prognozy IMGW.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, w wielu regionach przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie Polski również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C nad morzem, ok. 30 st. C w centrum, do 34 st. C na południu.

W czwartek przeważnie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południu Polski. Na północy i północnym wschodzie prawdopodobne przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C nad samym morzem, ok. 21 st. C w centrum do 25 st. C na południowym zachodzie.

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