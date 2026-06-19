Zaczyna się. Upał będzie nie do zniesienia? Oto najgorętszy region Polski

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

Do Polski właśnie dociera bardzo ciepłe powietrze i już dziś na zachodzie termometry wskażą 32 st. C. W sobotę upalnie zrobi się na południowym zachodzie, gdzie temperatura wyniesie nawet 35 st. C. Ponadto w wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, burze, lokalnie także grad.

Mężczyzna w jasnych ubraniach i sandałach ochładza się przy fontannie na miejskim placu podczas upału.
Fala upałów nadciąga nad Polskę. Na termometrach nawet 35 st. CGrzegorz Banaszak/REPORTEREast News

W weekend w Polsce nawet 35 st. C

W piątek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, niekiedy wzrastające do dużego. Opady deszczu, lokalnie burze oraz towarzyszący im grad, mogą pojawić się głównie na południowym zachodzie i zachodzie - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna wyniesie od 22 st. C nad morzem, ok. 26 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na zachodzie.

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W sobotę we wschodniej połowie Polski zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Nad resztą kraju, w tym w rejonach górskich Małopolski i Śląska zdecydowanie więcej chmur, ponadto przelotne opady deszczu, lokalnie mogą występować burze z gradem. Suma opadów w czasie burz od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm - informuje IMGW.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 25 st. C na północnym wschodzie, ok. 30 st. C w centrum, do 35 st. C na południowym zachodzie.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W wielu regionach mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze, lokalnie również grad. Temperatura powietrza wyniesie od 20 st. C nad morzem, ok. 30 st. C na przeważającym obszarze Polski. Najwyższe wartości, bo do 33 st. C wskażą termometry na południu kraju - wskazuje IMGW.

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Czarne i szare parasole chroniące ludzi przed padającym deszczem, krople wody widoczne na powierzchni parasoli, zaburzona perspektywa tworzy wrażenie tłumu pod osłoną przed deszczem.
Wysokim temperaturom towarzyszyć będą przelotne opady deszczu, burze, lokalnie nawet grad123RF/PICSEL

Jaka będzie pogoda w przyszłym tygodniu?

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane. Więcej chmur na południu, tam również przelotne opady deszczu, lokalnie zagrzmi. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C nad samym morzem, ok. 25 st. C w centrum, natomiast najcieplej, bo do 30 st. C na południu.

We wtorek przeważnie zachmurzenie duże, ale możliwe również rozpogodzenia. Prognozowane są przelotne opady deszczu, miejscami burze. Na termometrach od 20 st. C nad samym morzem, ok. 28-30 st. C w centrum i na południu, do 32 st. C na zachodzie - wynika z prognozy IMGW.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, w wielu regionach przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie Polski również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C nad morzem, ok. 30 st. C w centrum, do 34 st. C na południu.

W czwartek przeważnie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na południu Polski. Na północy i północnym wschodzie prawdopodobne przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17 st. C nad samym morzem, ok. 21 st. C w centrum do 25 st. C na południowym zachodzie.

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