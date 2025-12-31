Do której godziny czynne będą popularne dyskonty 31 grudnia?

Popularne w Polsce sieci sklepów zmieniają godziny pracy 31 grudnia, co jest podyktowane rzecz jasna sylwestrem. Konsumenci, którzy mają zamiar dokonać zakupów przed wieczorną imprezą, powinni mieć to na uwadze.

Należy jednak pamiętać, że godziny otwarcia niektórych dyskontów mogą się różnić w zależności od lokalizacji, niemniej w większości przypadków dane sieci zamkną się o konkretnych godzinach.

Sieć sklepów Lidl zamknie swoje placówki 31 grudnia o godzinie 20.00. Z kolei 1 stycznia sklepy Lidla będą nieczynne z uwagi na Nowy Rok będący dniem wolnym od pracy.

O godzinę dłużej w porównaniu z dyskontami pod szyldem Lidla działać będą sklepy sieci Biedronka. Zatem ostatniego dnia roku 2025 zakupy w Biedronce będzie można zrobić do godziny 21.00. Nazajutrz, czyli 1 stycznia sklepy Biedronki będą nieczynne.

Klienci preferujący dokonywanie zakupów w sklepach Kaufland powinni mieć na uwadze fakt, że 31 grudnia placówki tej sieci zostaną zamknięte już o godzinie 18.00. Rzecz jasna, 1 stycznia zakupów w Kauflandzie nie zrobimy.

O godzinie 18.00 zamknięte zostaną także sklepy sieci Selgros, Auchan oraz Carrefour a ich ponowne otwarcie nastąpi w piątek 2 stycznia 2026 r.

Sklepy sieci Dino w sylwestrową środę 31 grudnia 2025 r. kończą pracę o godzinie 20.30 i pozostaną zamknięte 1 stycznia 2026 r. Gdy z kolei mowa o placówkach Aldi, będą one czynne 31 grudnia do godziny 19.00.

W dni powszednie sklepy sieci Żabka są otwarte zazwyczaj od godziny 6.00 do 23.00, ale o godzinach pracy sklepów decydują indywidualnie franczyzobiorcy. Należy się jednak spodziewać, że większość sklepów spod szyldu Żabki będzie czynna do godziny 23.00.

Które sklepy będą czynne 1 stycznia?

1 stycznia 2026. będzie dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego popularne sieci dyskontów będą wówczas nieczynne.

Zakupy w Nowy Rok będzie można zrobić na stacjach paliw, które w większości przypadków oferują również asortyment spożywczy, choć mocno ograniczony.

W tym dniu zakupów dokonamy w sklepach, których właściciele sami staną za ladą. W takim przypadku dozwolona jest również nieodpłatna pomoc małżonka, dzieci lub rodziców, pod warunkiem że takie osoby nie są formalnie zatrudnione w sklepie.

Można się zatem spodziewać, że niektóre sklepy, jak np. Żabka, będą czynne 1 stycznia 2026 r.

