Koniec z długim czekaniem w kolejce do sanatorium. Można skorzystać z oferty last minute

Zimą do łódzkiego NFZ codziennie zgłasza się 60-70 osób, które nie chcą lub nie mogą wyjechać na zaplanowaną wcześniej kurację do sanatorium.

"Powody rezygnacji są różne: konieczność palenia w piecu, opiekowania się bliskimi, wizyta u specjalisty, wykupiona wycieczka do Tajlandii, brak basenu w sanatorium. Seniorzy narzekają także na zbyt krótki dzień i mrozy. Dlatego zachęcamy wszystkie osoby oczekujące na wyjazd do uzdrowiska, którym minęło 18 miesięcy od poprzedniego pobytu na kuracji, do korzystania z sanatoryjnego last minute" - powiedziała w rozmowie z PAP rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder.

Rezygnacja z wyjazdu to dla innych pacjentów szansa na zdecydowanie szybszy wyjazd do uzdrowiska. Chętnych nie brakuje, bo jak wskazuje Anna Leder - każdego dnia ok. dziesięciu osób korzysta ze zwróconego skierowania.

Osoby chcące skorzystać z opcji last minute, muszą się jednak liczyć z bardzo szybkim wyjazdem, który może nastąpić w ciągu kilku dni. To z kolei oznacza, że pacjenci powinni być gotowi na porzucenie codziennych obowiązków czy planów, a na to nie każdy może sobie pozwolić.

Z drugiej strony warto mieć świadomość, że obecnie czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium uzdrowiskowego w łódzkim NFZ wynosi ok. ośmiu miesięcy.

Jak tłumaczy PAP - z przyspieszonego wyjazdu ze zwrotu może skorzystać tylko osoba, której skierowanie zostało rozpatrzone pozytywnie i otrzymała numer w kolejce oczekujących. Poza tym zwrócone skierowanie musi odpowiadać profilowi leczenia, np. osoba, której stan zdrowia nie pozwala na wyjazd w góry, nie będzie mogła skorzystać ze zwrotu na pobyt w sanatorium położonym w takim rejonie.

"Niestety, wiele osób odsyła skierowania do uzdrowiska tak późno, że nikt już nie może z nich skorzystać. Apelujemy - jeśli ktoś wie, że nie będzie mógł wyjechać, powinien natychmiast odesłać skierowanie do łódzkiego oddziału Funduszu. Będziemy starali się przekazać je innym pacjentom, którzy czekają na wyjazd" - dodała Anna Leder.

Rezygnujesz z wyjazdu do sanatorium? Musisz odpowiednio uzasadnić swoją decyzję

Co w sytuacji, gdy otrzymamy skierowanie na leczenie uzdrowiskowe i zrezygnujemy z wyjazdu do sanatorium? Jak wyjaśnia NFZ - w przypadku rezygnacji z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomić o tym fakcie NFZ oraz odesłać oryginał potwierdzonego skierowania.

Oceny zasadności rezygnacji dokonana zostanie na podstawie pisemnego i udokumentowanego uzasadnienia pacjenta oraz przedstawionej dokumentacji medycznej. "Nieuzasadniony bądź nieudokumentowany zwrot skierowania na leczenie uzdrowiskowe będzie traktowany jako rezygnacja z leczenia" - informuje NFZ w Łodzi. I dodaje, że: oddział uznaje zwrot za zasadny w szczególnych przypadkach m.in.:

z powodu nagłego wypadku losowego;

choroby świadczeniobiorcy (np. pobyt w szpitalu);

szczególnie ważnej sytuacji rodzinnej lub życiowej, zaplanowanej po złożeniu a przed otrzymaniem potwierdzonego skierowania (np. planowe leczenie, ślub osób najbliższych).

Skracasz pobyt w sanatorium? Szykuj się na wysokie kary

Wielu kuracjuszy udających się do sanatorium nie zdaje sobie sprawy, że nieuzasadnione skrócenie przez nich turnusu może słono kosztować. Sanatoria w regulaminach zastrzegają sobie możliwość finansowego obciążenia pacjenta, jeśli ten przedwcześnie opuści placówkę.

Dzieje się tak z uwagi na fakt, że Narodowy Fundusz Zdrowia kierując pacjenta do sanatorium, współfinansuje taki pobyt i zabiegi lecznicze w ramach umowy z danym podmiotem. Jeśli kuracjusz przerwie swój pobyt w sanatorium, taka placówka za niewykorzystane dni nie otrzyma pieniędzy z NFZ.

W związku z tym wiele sanatoriów zastrzega w swoich regulaminach nałożenie na kuracjusza opłaty w sytuacji nieuzasadnionej, przedwczesnej rezygnacji z turnusu. Zazwyczaj takie opłaty zaczynają się od 150 zł za dobę. Dodatkowe koszty poniesie również pacjent, który spóźni się z przyjazdem na turnus.

