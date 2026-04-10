Jaka będzie pogoda czeka nas w weekend?

W piątek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego. Wieczorem na południowym zachodzie Polski możliwe słabe opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Na termometrach od 5 st. C na południowym wschodzie, ok. 9 st. C w centrum kraju, najcieplej, bo do 11 st. C na zachodzie.

W sobotę na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Na południu kraju, w centrum i na wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach możliwe opady śniegu - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie od 6 st. C na południowym wschodzie oraz wybrzeżu, ok. 9 st. C w centrum do 14 st. C na zachodzie. Zdecydowanie niższe wartości na Helu oraz na Podhalu, tam ok. 4 st. C.

W niedzielę na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam przelotne opady deszczu - wskazuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C do 14 st. C. Chłodniej będzie nad morzem, tam od 5 st. C do 9 st. C oraz na rejonie podgórskim Karpat od 7 st. C do 9 st. C.

W najbliższych dniach należy spodziewać się opadów deszczu a nawet deszczu ze śniegiem

Na ciepłą wiosnę trzeba jeszcze poczekać?

W poniedziałek przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie okresami duże, tam również prawdopodobne przelotne opady deszczu. Termometry wskażą od 10 st. C do 15 st. C. Chłodniej będzie na Podhalu oraz na Helu, tam ok. 8 st. C.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum kraju i na wschodzie okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Nie powinno padać na Pomorzu oraz na zachodzie Polski - informuje IMGW.

Temperatura maksymalna od 11 st. C do 16 st. C. Chłodniej nad morzem, tam od 9 st. C do 11 st. C oraz w rejonach podgórskich - od 7 st. C do 10 st. C.

W środę przeważnie zachmurzenie duże, lokalnie możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, miejscami na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą od 8 st. C w rejonie Trójmiasta oraz rejonach podgórskich, ok. 11 st. C w centrum, do 14 st. C na zachodzie. Najniższe wartości ponownie nad morzem, tam od 5 st. C do 7 st. C - prognozuje IMGW.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy, lokalnie nawet opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C do 17 st. C. Chłodniej nad morzem, tam od 6 st. C do 10 st. C.

