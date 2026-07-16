Nagrywał sąsiadów, teraz musi zapłacić wysoką karę

Urząd Ochrony Danych Osobowych w najnowszym komunikacie wskazuje, że ignorowanie nakazu organu nadzorczego może słono kosztować, o czym przekonała się osoba, która zamontowała kamery rejestrujące zarówno obraz, jak i dźwięk przez całą dobę, nie tylko na terenie prywatnej nieruchomości, ale i obszar poza nią - drogę publiczną oraz sąsiednie nieruchomości.

Do Prezesa UODO skargi w tej sprawie złożyli sąsiedzi właściciela monitoringu. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Prezes UODO Mirosław Wróblewski w grudniu ubiegłego roku nakazał zaprzestania - w ciągu 7 dni od doręczenia decyzji - dalszego nagrywania m.in. sąsiadów. Właściciel monitoringu został zobowiązany do usunięcia kamer lub zmiany ich usytuowania w taki sposób, by obejmowały tylko jego posesję.

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"W ocenie Prezesa UODO do przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego przez osobę fizyczną nie mają zastosowania przepis RODO wyłącznie wówczas, gdy zasięg monitoringu, z którego pochodzą nagrania, obejmuje nieruchomość tej osoby" - wskazano wówczas w komunikacie.

Właściciel monitoringu nie wniósł skargi na decyzję Prezesa UODO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, więc stała się ona prawomocna. Sęk w tym, że osoba odpowiedzialna za monitoring nie wykonała decyzji organu nadzorczego, pomimo upomnienia ze strony UODO. Pisma z Urzędu nie były odbierane i po dwukrotnej awizacji - na podstawie art. 44 par. 4 k.p.a. - zostały uznane za doręczone adresatowi - wyjaśnia UODO.

"Prezes UODO Mirosław Wróblewski wszczął więc kolejne postępowanie administracyjne - tym razem w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za nieprzestrzeganie nakazu nałożonego przez organ nadzorczy, czyli obowiązku usunięcia bądź przestawienia kamer w taki sposób, by nie przetwarzać danych sąsiadów. Konsekwencją niewykonania nakazu Prezesa UODO jest bowiem dalsze bezprawne przetwarzanie przez administratora danych osobowych wielu osób" - czytamy na uodo.gov.pl.

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Właściciel monitoringu miał siedem dni na usunięcie kamer lub zmianę ich usytuowania w taki sposób, by obejmowały tylko jego posesję 123RF/PICSEL

UODO: Taki monitoring to inwazyjna metoda

UODO tłumaczy, że obiektywy kamer monitoringu skierowane w stronę nagrywanych osób powodują u nich poczucie ciągłej obserwacji i nadzorowania ich życia prywatnego wraz z danymi o ich lokalizacji. Administrator przetwarza ich wizerunek oraz głos w miejscach codziennego ich przebywania i poruszania się w związku z normalnym korzystaniem z drogi publicznej - argumentuje UODO.

"Administrator nie ma takiego prawa, aby monitorować te obszary za pomocą tak inwazyjnej metody, jaką jest stałe monitorowanie i przetwarzanie danych osobowych osób, które tam przebywają - w każdej sytuacji i każdego dnia. A prawie półroczny, niczym nieusprawiedliwiony, stan niewykonania nakazu Prezesa UODO należny uznać za długi i organ nadzorczy potraktował go jako jedną z okoliczności wpływających obciążająco na wymiar orzeczonej administracyjnej kary pieniężnej" - dodaje Urząd.

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina, że kara za nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy może wynieść maksymalnie 20 mln euro, a w przypadku osoby, która nie wykonała decyzji Prezesa UODO jej wysokość ustalono na 26 711 zł.

Uchylanie się od jej zapłaty będzie skutkowało tym, że egzekucją należności zajmie się Urząd Skarbowy - dodaje UODO.

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