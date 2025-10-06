Zara pilnie wycofuje ze sprzedaży stół

W najnowszym komunikacie sieć Zara ostrzega klientów przed użytkowaniem jednego z mebli, który dostępny był w ofercie sprzedażowej hiszpańskiego giganta. Ze sprzedaży pilnie wycofano drewniany stół dziecięcy, bowiem wykryto potencjalne zagrożenie w postaci niezamierzonego złożenia się mebla, co może spowodować obrażenia u użytkownika.

"Naszym priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości naszych produktów oraz bezpieczeństwa wszystkich naszych klientów. (…) W ramach działań zapobiegawczych ważne jest, aby natychmiast zaprzestać użytkowania (…)" - wskazuje sieć.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Drewniany stół dziecięcy

Numer referencyjny: 1627/72/52 i 4657/72/52

Jak odzyskać pieniądze za wadliwy stół z Zary?

Każda osoba, która kupiła wadliwy stół wskazany w komunikacie, może go zwrócić. Należy skontaktować się z działem obsługi klienta sieci Zara lub z jednym ze sklepów w celu zorganizowania zwrotu i zwrotu pieniędzy. Nie jest konieczne przedstawianie dowodu zakupu.

"Jeżeli zakup został dokonany w sklepie i zamówiono dostawę do domu, skontaktujemy się z Państwem w celu realizacji zwrotu pieniędzy" - informuje sieć.

