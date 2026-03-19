Wzięli pod lupę mrożonki warzywne. Wyniki testów zaskakują

Fundacja Pro-Test zajmuje się testowaniem m.in. produktów spożywczych, które w akredytowanych laboratoriach poddawane są analizie m.in. pod kątem niebezpiecznych substancji, takich jak pestycydy.

Tym razem do laboratorium oddano dziewięć mrożonek - zarówno znanych marek, jak i marek własnych sklepów. Badania na zawartość pozostałości 554 pestycydów przeprowadził na zlecenie Fundacji Pro-Test Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

W czterech badanych mieszankach laboratorium nie wykryło żadnych pozostałości pestycydów. Chodzi o produkty: Frosta warzywa na patelnię ulubione, Biedronka - Mroźna Kraina warzywa na patelnię letnie, Kaufland - K-Classic warzywa na patelnię smakosza oraz Netto - Harvest Best warzywa na patelnię klasyczne.

W trzech mieszankach laboratorium wykryło po jednej szkodliwej substancji: Auchan - warzywa na patelnię z brokułami - ten produkt zawierał azoksystrobinę - fungicyd powszechnie występujący w owocach i warzywach. W komunikacie podkreślono, że w mrożonce marki własnej Auchan znajdował się jedynie w śladowej ilości (0,006 mg/kg), znacznie poniżej dopuszczalnego limitu dla marchwi (1 mg/kg) i brokułów (5 mg/kg), których w tym produkcie jest najwięcej.

Z kolei produkt Hortex warzywa na patelnię polskie zawierał fensulfotion sulfon. "Niepokój może budzić fakt, że jest to pestycyd niezatwierdzony do użytku w Unii Europejskiej" - informuje Fundacja Pro-Test.

Lidl - Freshona warzywa na patelnię z ziemniakami - ta mrożonka zawierała spirotetramat, czyli insektycyd zwalczający szkodniki, takie jak mszyce i przędziorki. "Jego ilość w produkcie marki własnej Lidla nie przekracza norm (…)" - dodano.

W dwóch badanych mieszankach znaleziono po dwa różne pestycydy i były one w produkcie Aldi - All Seasons warzywa na patelnię. Występujące pestycydy to azoksystrobina i cyprodynil - należące do fungicydów o umiarkowanym profilu toksykologicznym - nie jest on szczególnie niebezpieczny dla konsumentów - czytamy na stronie pro-test.pl.

Natomiast mrożonka Proste Historie warzywa na patelnię po polsku marki Iglotex zawierała azoksystrobinę i difenokonazol, który, jak wyjaśnia Fundacja, działa toksycznie na organizmy wodne i jest bardzo trujący dla ptaków.

"Musimy przyznać, że wyniki tego testu nas zaskoczyły. W badanych mieszankach warzyw liczba wykrytych pestycydów była niewielka, a w prawie połowie produktów badacze nie znaleźli ich wcale" - wskazano w podsumowaniu testów.

Ile pestycydów mają popularne mrożonki? 123RF/PICSEL

Dlaczego w warzywach mrożonych jest niewiele pestycydów?

Przedstawiciele Fundacji Pro-Test wyjaśniają, że mrożone warzywa mogą mieć mniej pozostałości pestycydów niż świeże, ale nie dlatego, że pestycydów nigdy nie użyto w uprawie. Otóż kluczowe są procesy technologiczne stosowane przed zamrożeniem.

"Po zbiorze warzywa przeznaczone do mrożenia są bardzo dokładnie myte w zakładzie przetwórczym. Badania naukowe pokazują, że samo mycie może usunąć znaczną część pestycydów znajdujących się na powierzchni warzyw. Kolejnym etapem jest zwykle blanszowanie, czyli krótkie zanurzenie warzyw w gorącej wodzie. Proces ten trwa zazwyczaj od jednej do kilku minut i ma na celu przede wszystkim zatrzymanie procesów enzymatycznych, które mogłyby pogorszyć jakość produktu podczas przechowywania. Jednocześnie blanszowanie powoduje wypłukiwanie części pestycydów do wody, a wysoka temperatura - rozkład niektórych substancji chemicznych" - czytamy w komunikacie Fundacji Pro-Test.

Jakub B. Bączek, trener mentalny: Narcyz czy osoba pewna siebie - jak ich odróżnić? INTERIA.PL