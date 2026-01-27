Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

We wtorek zachmurzenie duże i całkowite, przejaśnienia możliwe jedynie na południu Polski. W wielu regionach mogą pojawić się słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki marznącej, powodujące gołoledź.

Na Pojezierzu Pomorskim i na Kaszubach przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura maksymalna w przeważającej części kraju od -1 st. C do 2 st. C. Odrobinę cieplej na południu kraju, tam od 3 st. C do 5 st. C.

W środę utrzyma się duże zachmurzenie, lokalnie należy spodziewać się opadów śniegu i deszczu ze śniegiem. Nad morzem i miejscami na południu również opady samego deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -1 st. C na północnym wschodzie, ok. 0 st. C w wielu rejonach Polski północnej i wschodniej oraz w centrum, do 4 st. C na południowym zachodzie - prognozują eksperci z IMGW.

W czwartek niemal identyczna aura jak dzień wcześniej, z tą różnicą, że odczujemy większy chłód. Na termometrach od -8 st. C na północnym wschodzie, ok. -2 st. C na zachodzie i w centrum, do 2 st. C na południu kraju.

W piątek nadal pochmurno, jedynie na północnym wschodzie pojawią się niewielkie rozpogodzenia. W wielu regionach Polski opady śniegu, na północnym zachodzie o umiarkowanym natężeniu. Temperatura maksymalna od -11 st. C na północnym wschodzie, ok. -4 st. C w centrum, do 1 st. C na południowym wschodzie.

W sobotę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na północnym wschodzie kraju. Na zachodzie i południu okresami opady śniegu - wynika z prognozy IMGW. Zrobi się jeszcze zimniej, od -12 st. C na północny i północnym wschodzie, ok. -6 st. C w centrum i nad morzem, do -2 st. C na południowym zachodzie.

W niedzielę na ogół bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na południu kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami możliwe opady śniegu. Niestety odczujemy bardzo duży mróz, ponieważ w najcieplejszym momencie dnia temperatura powietrza wyniesie od -15 st. C na północnym wschodzie, ok. -10 st. C w centrum i na południu, do -4 st. C na południowym zachodzie.

W przyszłym tygodniu będzie jeszcze mroźniej?

Serwis TwojaPogoda.pl wskazuje, że "apogeum tego skrajnie niebezpiecznego mrozu czeka nas w pierwszej połowie przyszłego tygodnia, kiedy nad Polskę spłynie powietrze wprost znad Syberii. Na zachodzie spodziewać się trzeba do -20 st. C, a na pozostałym obszarze do -25 st. C".

To jednak nie koniec złych wiadomości, bowiem na północy, wschodzie i w centrum kraju o poranku temperatura może spaść nawet do 30 st. C poniżej zera.

"Ostatnio tak lodowato było na nizinach w 2012 roku, gdy w Gdańsku odnotowano -26 stopni, a także w 2006 roku, gdy w Łodzi było -30 stopni, a w Toruniu -32 stopnie" - przypomina TwojaPogoda.pl.

