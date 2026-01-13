Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

We wtorek zachmurzenie duże i całkowite, jedynie w centrum kraju możliwe przejaśnienia, natomiast na północnym wschodzie rozpogodzenia. W centralnej Polsce i na południu należy się spodziewać opadów śniegu.

Na zachodzie i południowym zachodzie opady śniegu będą przechodziły w śnieg z deszczem i deszcz, miejscami marznący powodujący gołoledź - wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W centrum przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 5 cm, na południu i w rejonach podgórskich o 10-15 cm.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od -11 st. C na wschodzie, ok. -5 st. C w centrum do 3 st. C na zachodzie Polski.

W środę utrzyma się zachmurzenie duże i całkowite. Na zachodzie Polski prognozowane są opady śniegu, na pozostałym obszarze kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a także opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo opady śniegu o umiarkowanym natężeniu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 10 cm - informuje IMGW.

Temperatura maksymalna od -9 st. C na północnym wschodzie, ok. 2 st. C na południu, w centrum i nad morzem. Najcieplej, bo do 7 st. C na południowym zachodzie.

W czwartek zachmurzenie duże lub całkowite. W wielu regionach kraju słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Możliwe również opady deszczu lub mżawki, miejscami marznące i powodujące gołoledź.

Duży mróz na chwilę odpuści i zrobi się zdecydowanie cieplej. Termometry wskażą od -1 st. C na północnym wschodzie, 1 st. C na przeważającym obszarze, do 5 st. C na południowym zachodzie.

W piątek zachmurzenie duże, lokalnie możliwe przejaśnienia. Na południu kraju i południowym wschodzie prognozowane są opady deszczu, miejscami marznące i powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna od -2 st. C na północnym wschodzie, ok. 1 st. C na południu, w centrum i nad morzem, do 6 st. C na południowym zachodzie - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z IMGW.

To jeszcze nie koniec mrozów

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu i w centrum Polski należy się spodziewać słabych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C na północnym wschodzie, do 2 st. C w centrum i do 3 st. C na zachodzie.

W niedzielę na zachodzie i południu możliwe opady śniegu i marznącego deszczu powodującego gołoledź. W wielu regionach kraju ponownie zrobi się bardzo zimno. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 st. C na północnym wschodzie, ok. -5 st. C w centrum, do 1 st. C na południowym zachodzie.

