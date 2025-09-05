Zepsute mięso w markecie? Zgłosisz to do sanepidu, na miejscu przez telefon
Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o uruchomieniu nowej e-usługi, która daje możliwość zgłaszania interwencji online poprzez platformę e-Sanepid. Dzięki temu konsumenci np. przy użyciu telefonu z dostępem do internetu mogą zgłaszać nieprawidłowości związane z m.in. żywnością o podejrzanej jakości.
Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła nową e-usługę - zgłaszanie interwencji online poprzez platformę e-Sanepid. To narzędzie, które umożliwia obywatelom szybkie i proste informowanie o nieprawidłowościach mogących wpływać na zdrowie społeczeństwa - informuje w komunikacie GIS.
Dzięki nowej e-usłudze każda osoba posiadająca komputer lub telefon z dostępem do internetu może zgłosić problem bez konieczności wizyty w urzędzie. Usługa działa całodobowo, siedem dni w tygodniu.
Chcąc dokonać zgłoszenia, wystarczy wejść na stronę e.sanepid.gov.pl, w menu bocznym wybrać zakładkę "Interwencje", następnie wybrać kategorię interwencji - dotyczącą obiektu (np. restauracji, szkoły, zakładu pracy) lub produktu (np. żywności, suplementu, kosmetyku, detergentu). Na koniec wystarczy opisać problem i wysłać formularz. Zgłoszenie trafi bezpośrednio do właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zobacz również: Uwaga na ciastka wywołujące alergię
Jakie nieprawidłowości można zgłaszać?
GIS informuje, że zakres zgłoszeń obejmuje szeroką listę zagadnień związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Konsumenci mogą zgłaszać m.in.:
- w obiektach: brak higieny w lokalu gastronomicznym, złe warunki sanitarne w przedszkolu, nieprawidłowości na basenie, zagrożenia w miejscu pracy,
- w produktach: żywność o podejrzanej jakości, suplementy diety bez właściwego oznakowania, kosmetyki budzące wątpliwości, detergenty niespełniające standardów bezpieczeństwa.
W kontekście zagrożenia związanego z żywnością mowa jest o zepsutej lub zanieczyszczonej żywności, nieprawidłowych warunkach przechowywania lub transportu żywności, nieprawidłowym oznakowaniu żywności (np. brak informacji o alergenach) lub podejrzeniu zatrucia pokarmowego.
Zagrożenia związane z kosmetykami, które można zgłaszać to:
- nieprawidłowe wytwarzanie produktów kosmetycznych,
- nieprawidłowe oznakowanie kosmetyków,
produkty kosmetyczne niespełniające przepisów prawa.
Ponadto można zgłaszać zagrożenia związane z jakością wody, nieprawidłowości i zagrożenia związane z warunkami higieniczno-sanitarnymi (np. w obiektach turystycznych, salonach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, środkach transportu publicznego itd.), a także nieprawidłowości dotyczące suplementów diety.
Zgłoszeniom podlegają również wszelkie inne sytuacje, które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego - informuje GIS.