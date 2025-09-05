Nieświeże mięso w markecie? Teraz możesz to zgłosić przez internet do sanepidu

Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła nową e-usługę - zgłaszanie interwencji online poprzez platformę e-Sanepid. To narzędzie, które umożliwia obywatelom szybkie i proste informowanie o nieprawidłowościach mogących wpływać na zdrowie społeczeństwa - informuje w komunikacie GIS.

Dzięki nowej e-usłudze każda osoba posiadająca komputer lub telefon z dostępem do internetu może zgłosić problem bez konieczności wizyty w urzędzie. Usługa działa całodobowo, siedem dni w tygodniu.

Chcąc dokonać zgłoszenia, wystarczy wejść na stronę e.sanepid.gov.pl, w menu bocznym wybrać zakładkę "Interwencje", następnie wybrać kategorię interwencji - dotyczącą obiektu (np. restauracji, szkoły, zakładu pracy) lub produktu (np. żywności, suplementu, kosmetyku, detergentu). Na koniec wystarczy opisać problem i wysłać formularz. Zgłoszenie trafi bezpośrednio do właściwej jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jakie nieprawidłowości można zgłaszać?

GIS informuje, że zakres zgłoszeń obejmuje szeroką listę zagadnień związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Konsumenci mogą zgłaszać m.in.:

w obiektach: brak higieny w lokalu gastronomicznym, złe warunki sanitarne w przedszkolu, nieprawidłowości na basenie, zagrożenia w miejscu pracy,

w produktach: żywność o podejrzanej jakości, suplementy diety bez właściwego oznakowania, kosmetyki budzące wątpliwości, detergenty niespełniające standardów bezpieczeństwa.

W kontekście zagrożenia związanego z żywnością mowa jest o zepsutej lub zanieczyszczonej żywności, nieprawidłowych warunkach przechowywania lub transportu żywności, nieprawidłowym oznakowaniu żywności (np. brak informacji o alergenach) lub podejrzeniu zatrucia pokarmowego.

Zagrożenia związane z kosmetykami, które można zgłaszać to:

nieprawidłowe wytwarzanie produktów kosmetycznych,

nieprawidłowe oznakowanie kosmetyków,

produkty kosmetyczne niespełniające przepisów prawa.

Ponadto można zgłaszać zagrożenia związane z jakością wody, nieprawidłowości i zagrożenia związane z warunkami higieniczno-sanitarnymi (np. w obiektach turystycznych, salonach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, środkach transportu publicznego itd.), a także nieprawidłowości dotyczące suplementów diety.

Zgłoszeniom podlegają również wszelkie inne sytuacje, które stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego - informuje GIS.

