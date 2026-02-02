Wadliwe, zimowe płyny do szyb samochodowych

UOKiK w opublikowanym komunikacie poinformował, że wszystkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w 2025 r. skontrolowały zimowe płyny i koncentraty do spryskiwaczy oraz odmrażacze do szyb samochodowych. Eksperci w laboratorium UOKiK w Łodzi zbadali łącznie 50 partii tych produktów pod względem zawartości metanolu.

"Metanol jest trucizną i może być stosowany z ograniczeniami. Kontrole jego zawartości w zimowych płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz do odmrażania szyb samochodowych odbywają się cyklicznie. Przepisy ograniczają dopuszczalną zawartość metanolu w tego typu produktach wprowadzanych do obrotu konsumenckiego. Dopuszczalne stężenie: mniejsze niż 0,6 proc. masowo" - czytamy.

Pod względem zawartości metanolu sprawdzono produkty do szyb samochodowych w postaci 26. partii zimowych płynów do spryskiwaczy, 20. partii odmrażaczy, 4. partii koncentratu zimowego płynu do spryskiwaczy.

Na 50 zbadanych partii w 7. stwierdzono przekroczoną dopuszczalną zawartość metanolu.

Stężenie metanolu powyżej 3 proc.:

koncentrat zimowego płynu do szyb CARBLIX -30°C, 1 l,

E-NET sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich,

zimowy płyn do spryskiwaczy ELPRO -22°C, 5 l, ELKUR w Jarosławiu,

płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych VIV, 5 l,

Damet sp.j. Dańsko, Jaksina,

odmrażacz do szyb MULLRODE -40°C, 500 ml, Mullrose BV,

płyn do spryskiwaczy zimowy OPTIX T -22°C, 5 l, F.H.

Woźniak Beata Gołębiewska w Chorzowie,

zimowy płyn do spryskiwaczy, nano technology SPEEDCAR -22°C, 5 l,

SpeedCar Oil sp. z o.o. w Lidzbarku

"Nie oznaczaliśmy dokładnego stężenia metanolu, jeśli wynosiło ono powyżej 3 proc., gdyż takie wyniki badania znajdowały się powyżej zakresu oznaczalności metody badań prowadzonych w Laboratorium UOKiK w Łodzi" - wyjaśnia UOKiK.

Stężenie metanolu powyżej 0,6 proc.:

zimowy płyn -20°C do spryskiwaczy TOPSELLER, 4 l, Active-Chem sp. z o.o. - metanol: próbka podstawowa: 0,617%, (niepewność wyniku: 0,081 proc.), próbka kontrolna: 0,69 proc.

Niektóre produkty służące do odmrażania szyb samochodowych wycofano ze sprzedaży / zdjęcie ilustracyjne 123RF/PICSEL

Przedsiębiorcy zapłacą za badania i wycofają wadliwe produkty ze sprzedaży?

UOKiK wskazuje w komunikacie, że wydano cztery decyzje zobowiązujące przedsiębiorców do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań, natomiast w trzech przypadkach sprawy są w toku.

Inspekcja Handlowa przekazała informacje o nieprawidłowościach do właściwych miejscowo organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która może działać w ramach własnych kompetencji, a także skierowała pisma z wnioskami pokontrolnymi do skontrolowanych przedsiębiorców" - tłumaczy UOKiK.

W efekcie kontroli większość przedsiębiorców podjęła działania naprawcze, np. wycofując kwestionowany towar ze sprzedaży.

