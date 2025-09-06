Znaleźli bat na tzw. umowy śmieciowe? Resort zapowiada kluczowe zmiany
Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma nowe uprawnienia pozwalające na m.in. wydawanie decyzji o przekształceniu umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę - wynika z projektu ustawy o Reformie Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowanego przez resort rodziny. PIP będzie również upoważniona do przeprowadzania zdalnych kontroli.
Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o Reformie Państwowej Inspekcji Pracy, który rozszerza dotychczasowe uprawnienia PIP.
Resort wskazuje, że kluczową zmianą, jaką zakłada projekt, jest przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy kompetencji do stwierdzania istnienia stosunku pracy w sytuacji, kiedy zawarto umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę.
Oznacza to, że okręgowi inspektorzy pracy będą mieli możliwość wydawania decyzji o przekształceniu takiej umowy w umowę o pracę.
"Decyzje w tych sprawach będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu w zakresie skutków, jakie przepisy prawa pracy wiążą z nawiązaniem stosunku pracy. W zakresie pozostałych skutków (podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych) decyzje będą podlegały wstrzymaniu do dnia upływu terminu na wniesienie odwołania, a w przypadku wniesienia odwołania do dnia przekazania odwołania do sądu pracy" - zakłada projekt.
Nowe przepisy obejmują również wymianę informacji i danych między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy i Krajową Administracją Skarbową na potrzeby kontroli i analizy ryzyka.
Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła dokonywać zdalnych kontroli i wykorzystywać urządzenia techniczne umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolnych na odległość.
Wyższa kara grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Projekt ustawy przewiduje również nowe rozwiązania w zakresie wysokości kar grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Ma to zapewnić skuteczniejszą ochronę pracowników i pełnić funkcję odstraszającą dla pracodawców nieprzestrzegających przepisów prawa pracy.
Nowe przepisy zakładają co najmniej dwukrotne zwiększenie maksymalnej wysokości grzywny, jaką PIP może nałożyć w postępowaniu mandatowym.
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2025 r.
