Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o Reformie Państwowej Inspekcji Pracy, który rozszerza dotychczasowe uprawnienia PIP.

Resort wskazuje, że kluczową zmianą, jaką zakłada projekt, jest przyznanie Państwowej Inspekcji Pracy kompetencji do stwierdzania istnienia stosunku pracy w sytuacji, kiedy zawarto umowę cywilnoprawną w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę.

Oznacza to, że okręgowi inspektorzy pracy będą mieli możliwość wydawania decyzji o przekształceniu takiej umowy w umowę o pracę.

"Decyzje w tych sprawach będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu w zakresie skutków, jakie przepisy prawa pracy wiążą z nawiązaniem stosunku pracy. W zakresie pozostałych skutków (podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych) decyzje będą podlegały wstrzymaniu do dnia upływu terminu na wniesienie odwołania, a w przypadku wniesienia odwołania do dnia przekazania odwołania do sądu pracy" - zakłada projekt.

Nowe przepisy obejmują również wymianę informacji i danych między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy i Krajową Administracją Skarbową na potrzeby kontroli i analizy ryzyka.

Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła dokonywać zdalnych kontroli i wykorzystywać urządzenia techniczne umożliwiające przeprowadzenie czynności kontrolnych na odległość.

Wyższa kara grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Projekt ustawy przewiduje również nowe rozwiązania w zakresie wysokości kar grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Ma to zapewnić skuteczniejszą ochronę pracowników i pełnić funkcję odstraszającą dla pracodawców nieprzestrzegających przepisów prawa pracy.

Nowe przepisy zakładają co najmniej dwukrotne zwiększenie maksymalnej wysokości grzywny, jaką PIP może nałożyć w postępowaniu mandatowym.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to IV kwartał 2025 r.

