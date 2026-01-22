Stokrotka wycofuje jaja od kur w klatkach

Od stycznia br. na półkach sklepów własnych Stokrotki dostępne są wyłącznie jaja z innych niż klatkowy rodzajów chowu: ściółkowe, wolnowybiegowe i ekologiczne.

"Wycofanie jaj z chowu klatkowego z naszej oferty to element konsekwentnie realizowanej strategii odpowiedzialnego biznesu. Odpowiadamy w ten sposób na zmieniające się oczekiwania klientów oraz dążymy do podnoszenia standardów dobrostanu zwierząt w całym łańcuchu dostaw" - powiedziała Daria Raganowicz, menadżerka ds. PR i komunikacji zewnętrznej Stokrotki.

Najpóźniej do końca tego roku Stokrotka wycofa jaja klatkowe także ze składów produktów marek własnych, takich jak makarony czy słodycze. Obecnie zdecydowana większość z nich zawiera jedynie jaja z alternatywnych rodzajów chowu - tłumaczy sieć.

"Jednocześnie zmieniamy ofertę naszej marki własnej, aby nie obejmowała jaj pochodzących z chowu klatkowego. Chcemy w ten sposób promować odpowiedzialne podejście do konsumpcji i inspirować klientów do dokonywania świadomych, bardziej zrównoważonych wyborów" - dodaje Daria Raganowicz.

Sieć wycofała jaja klatkowe także ze swoich centrów dystrybucyjnych, obsługujących sklepy. Jednocześnie zachęca franczyzobiorców prowadzących około 80 placówek do wdrażania podobnych rozwiązań - przekazano w oficjalnym komunikacie.

Rynek stopniowo odchodzi od jaj "trójek"

Według Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porównaniu do stycznia 2014 r. udział chowu klatkowego spadł w Polsce z 87 proc. do 63 proc. obecnie. Już ponad jedna trzecia (37 proc.) kur w Polsce utrzymywana jest w alternatywnych do klatkowego rodzajach chowu.

"Wycofanie jaj klatkowych ze sklepów własnych i dystrybucji centralnej przez Stokrotkę realnie przekłada się na poprawę dobrostanu kur niosek i przyspiesza pozytywne zmiany w całej branży. Bardzo ważne są także działania dotyczące wycofania jaj klatkowych z produktów gotowych marki własnej Stokrotki, ponieważ dają konsumentom jasną informację o składzie produktów i umożliwiają im podejmowanie decyzji zakupowych zgodnych z ich przekonaniami. Rynek wyraźnie się zmienia, udział jaj klatkowych systematycznie spada i spodziewamy się, że ten trend będzie obejmował jeszcze większą część sprzedaży detalicznej w Polsce" - twierdzi Maria Madej, menadżerka ds. zmian rynkowych ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Zgodnie z badaniem Centrum Badawczo‑Rozwojowego Biostat z grudnia 2024 roku 80,8 proc. Polek i Polaków uważa, że chów klatkowy kur nie zapewnia tym zwierzętom odpowiednich warunków do życia, a dla 7 na 10 konsumentów warunki chowu kur, które znoszą jajka, są istotne przy zakupie jaj.

