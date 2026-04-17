Selgros wycofuje kolejną partię tatara wołowego. Zawiera bardzo groźną bakterię

Kilka dni temu informowaliśmy, że Selgros wycofał ze sprzedaży tatara wołowego 200 g, o numerze partii: 01565526 i terminie przydatności do spożycia: 20.04.2026. Producentem tatara był Zakład Przemysłu Mięsnego BIERNACKI SP. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin.

Przyczyną wycofania mięsa ze sprzedaży było wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes w produkcie. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes, może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

W piątek sieć Selgros wydała nowe ostrzeżenie, w którym informuje o pilnym wycofaniu z oferty sprzedażowej kolejnej partii tatara wołowego. Podów ten sam, co ostatnio - wykrycie w mięsie obecności bakterii Listeria monocytogenes.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Tatar wołowy 200 g

Numer partii: 01493126

Termin przydatności do spożycia: 16.04.2026

Producent: Zakład Przemysłu Mięsnego BIERNACKI SP. z o.o. Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin.

Selgros apeluje do klientów

Osoby posiadające któryś z tatarów wołowych wskazanych w komunikatach, pod żadnym pozorem nie powinny ich spożywać.

"Prosimy Państwa o sprawdzenie, czy jesteście Państwo w posiadaniu w/w artykułu. Prosimy o niespożywanie, wycofanie produktu z dalszego obrotu oraz o kontakt z halą Selgros w celu dokonania zwrotu, gwarantując zwrot gotówki" - wskazali przedstawiciele sieci.

