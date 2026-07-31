Baran
Byk
Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Strzelec
Koziorożec
Wodnik
Ryby
Tygodniowy
Miesięczny
Partnerski
Sennik

Zrobi się bardzo gorąco. Punktowo nawet ponad 40 st. C. Jak to przetrwać?

Jagoda Pazur

Jagoda Pazur

Ulewne opady deszczu, burze, lokalnie grad, a na domiar złego temperatura wynosząca punktowo nawet 40 st. C - tak w największym skrócie prezentuje się prognoza pogody na kilka najbliższych dni. Od upałów odpoczną osoby przebywające nad polskim morzem.

Starsza kobieta z siwymi włosami i okularami patrzy przez okno, odsuwając firankę dłonią w upalny dzień.
Przez kilka najbliższych dni w Polsce będzie upalnie123RF/PICSEL

Jaka będzie pogoda w weekend?

W piątek na południu i południowym wschodzie przeważnie słonecznie i sucho. Nad resztą Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu i lokalnie burze.

W wielu regionach będzie upalnie, a temperatura powietrza wyniesie od 28 st. C na Pomorzu, ok. 30-34 st. C na przeważającym obszarze kraju, z kolei najcieplej, bo do 36 st. C miejscami w centrum Polski - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W sobotę słonecznie i bez opadów na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym opadami deszczu oraz burzami, lokalnie także z gradem.

Czytaj także: Ukop i duchota w mieszkaniu? Te domowe sposoby naprawdę obniżają temperaturę

Prognozowana wysokość opadu, szczególnie w czasie burz, od 20 mm do 30 mm, na zachodzie lokalnie około 50 mm - informuje IMGW.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 27 st. C na północy i zachodzie, ok. 33 st. C w centrum do 35 st. C na południowym wschodzie. Od upału odpoczną osoby przebywające nad polskim morzem, tam od 18 st. C do 22 st. C.

W niedzielę na ogół zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na wschodzie, w centrum i południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, na południu i południowym wschodzie również burze. Lokalnie opady gradu.

Na termometrach od 20 st. C na wybrzeżu, ok. 27 st. C w centrum do 33 st. C na południowym wschodzie Polski.

W poniedziałek przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponadto w wielu miejscach przelotne opady deszczu, burze i grad. Temperatura maksymalna od ok. 22 st. C na wybrzeżu, ok. 31 st. C w centrum do 35 st. C na południu.

Zobacz również: Pilny komunikat PKP Intercity. Mowa o zwrocie kosztów w związku z upałami

Kobieta w kapeluszu i kolorowej koszulce z torbą na ramieniu oraz reklamówką w ręce idzie chodnikiem w stronę zielonego skwerku przy budynku mieszkalnym.
We wtorek temperatura może wynieść nawet 40 st. C123RF/PICSEL

We wtorek punktowo nawet 40 st. C?

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, w dodatku przelotne opady deszczu oraz burze. Bez opadu na południu i południowym wschodzie, tam również zdecydowanie mniej chmur.

Utrzyma się ekstremalny upał. Temperatura wyniesie ok. 31 st. C na północy, ok. 36 st. C na przeważającym obszarze kraju. Z kolei na południowym zachodzie termometry wskazywać będą 38 st. C, choć punktowo może być nawet ponad 40 st. C.

W środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, oraz burze, także z gradem - prognozuje IMGW. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 30 st. C na północy do 37 st. C na południowym wschodzie. Niższe wartości na wybrzeżu, tam od 20 st. C do 25 st. C.

W czwartek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponadto przelotne opady deszczu, burze oraz lokalnie grad. Na termometrach od 23 st. C na północy, ok. 32 st. C w centrum do 35 st. C na południu.

Warto wiedzieć: Pierwszy raz w Grecji? O tej zasadzie wielu turystów dowiaduje się za późno

Rejs po Zielonym Kanionie w TurcjiOlga KlameckaINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze