Jaka będzie pogoda w weekend?

W piątek na południu i południowym wschodzie przeważnie słonecznie i sucho. Nad resztą Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu i lokalnie burze.

W wielu regionach będzie upalnie, a temperatura powietrza wyniesie od 28 st. C na Pomorzu, ok. 30-34 st. C na przeważającym obszarze kraju, z kolei najcieplej, bo do 36 st. C miejscami w centrum Polski - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W sobotę słonecznie i bez opadów na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym opadami deszczu oraz burzami, lokalnie także z gradem.

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Prognozowana wysokość opadu, szczególnie w czasie burz, od 20 mm do 30 mm, na zachodzie lokalnie około 50 mm - informuje IMGW.

W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 27 st. C na północy i zachodzie, ok. 33 st. C w centrum do 35 st. C na południowym wschodzie. Od upału odpoczną osoby przebywające nad polskim morzem, tam od 18 st. C do 22 st. C.

W niedzielę na ogół zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na wschodzie, w centrum i południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, na południu i południowym wschodzie również burze. Lokalnie opady gradu.

Na termometrach od 20 st. C na wybrzeżu, ok. 27 st. C w centrum do 33 st. C na południowym wschodzie Polski.

W poniedziałek przeważnie zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponadto w wielu miejscach przelotne opady deszczu, burze i grad. Temperatura maksymalna od ok. 22 st. C na wybrzeżu, ok. 31 st. C w centrum do 35 st. C na południu.

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We wtorek temperatura może wynieść nawet 40 st. C 123RF/PICSEL

We wtorek punktowo nawet 40 st. C?

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, w dodatku przelotne opady deszczu oraz burze. Bez opadu na południu i południowym wschodzie, tam również zdecydowanie mniej chmur.

Utrzyma się ekstremalny upał. Temperatura wyniesie ok. 31 st. C na północy, ok. 36 st. C na przeważającym obszarze kraju. Z kolei na południowym zachodzie termometry wskazywać będą 38 st. C, choć punktowo może być nawet ponad 40 st. C.

W środę zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, oraz burze, także z gradem - prognozuje IMGW. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą ok. 30 st. C na północy do 37 st. C na południowym wschodzie. Niższe wartości na wybrzeżu, tam od 20 st. C do 25 st. C.

W czwartek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże. Ponadto przelotne opady deszczu, burze oraz lokalnie grad. Na termometrach od 23 st. C na północy, ok. 32 st. C w centrum do 35 st. C na południu.

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