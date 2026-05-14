Na czym polega waloryzacja kapitału w ZUS?

Wysokość waloryzacji konta zależy od inflacji (wzrostu cen towarów i usług) oraz od przypisu składek (wzrostu płac i liczby ubezpieczonych) z poprzedniego roku. Z kolei waloryzacja subkonta to pochodna dynamiki wzrostu PKB za ostatnie 5 lat. Subkonto posiada każda osoba urodzona po 1968 r. - tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Takie rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie realnej wartości składek emerytalnych przed inflacją.

W czerwcu 2025 r. roczna waloryzacja składek na kontach głównych w ZUS wyniosła 14,41 proc., natomiast na subkontach ubezpieczonych wyniosła 9,49 proc. Wobec tego wskaźniki z czerwca ubiegłego roku miały bezpośrednie przełożenie się na wzrost oszczędności emerytalnych.

Subkonto w ZUS posiada każda osoba urodzona po 1968 r.

O ile może wzrosnąć emerytura po tegorocznej, czerwcowej waloryzacji?

Prognozowany wskaźnik rocznej waloryzacji składek i kapitału początkowego w czerwcu 2026 r. wynosi ok. 9,1 proc. Odłożenie momentu przejścia na emeryturę, również w kontekście czerwcowej waloryzacji, może mieć istotny wpływ na wysokość przyszłego świadczenia.

Dziennikarz serwisu Biznes Interia - Przemysław Terlecki wskazuje, że w związku z przyjętymi, tegorocznymi prognozami wskaźnika rocznej waloryzacji składek i kapitału, z przejściem na emeryturę lepiej poczekać chociaż do lipca. Należy jednak zaznaczyć, że skala podwyżki zależy od indywidualnego przypadku.

"Przykład: 60-latka zebrała na koncie emerytalnym 500 tys. zł i przechodzi na emeryturę przed waloryzacją kapitału. Podzielenie tej kwoty przez średnią liczbę dalszych miesięcy życia daje kwotę 1851 zł. Jeśli czerwcowa waloryzacja kapitału 2026 zwiększy stan konta o 9,1 proc., to w sumie seniorka będzie miała 545 tys. zł. W takim wypadku po przejściu na emeryturę dostałaby 2018 zł, czyli niemal 270 zł więcej" - czytamy w serwisie Biznes Interia.

Kolejna analiza, której dokonał Przemysław Terlecki z redakcji Biznes Interia, dotyczy 70-latka, który zebrał 700 tys. zł składek w ZUS. Mężczyzna po przejściu na emeryturę w pierwszej połowie tego roku otrzymałby 3888 zł. Po czerwcowej waloryzacji kapitału jego środki na koncie w ZUS mogą urosnąć do 763 tys. zł. Zatem świadczenie wzrosłoby do 4238 zł, co oznacza 350 zł więcej.

