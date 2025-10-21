ZUS wskazał ważny termin ws. wyliczenia stażu pracy. Kogo dotyczy?
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, a jedna z najważniejszych zmian w przepisach dotyczy ustalania stażu pracy, wpływającego nam.in. długość urlopu wypoczynkowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym informuje, że potwierdzanie nowych okresów wykonywania umów, będzie możliwe tylko na podstawie zaświadczeń wydawanych przez ZUS.
Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy
Od 1 stycznia 2026 r. okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umów zleceń będą wliczały się do stażu pracy - również te z poprzednich lat. Stanie się tak dzięki przyjęciu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którą podpisał już prezydent.
Nowe regulacje, nad którymi pracowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozwalają, by do stażu pracy wliczały się okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów zleceń. Ponadto, jak wskazuje resort rodziny - pracownicy, którzy w przeszłości pracowali na umowie zlecenie czy prowadzili działalność, otrzymają nowe uprawnienia wynikające z zaliczenia tych okresów do stażu pracy.
Warto podkreślić, że staż pracy wpływa na m.in. długość urlopu wypoczynkowego, wysokość odpraw czy dodatków stażowych.
Zgodnie z ustawą do stażu pracy wliczać będą się:
- okresy prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność,
- okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,
- okresy wykonywania umowy zlecenia,
- świadczenia usług, umowy agencyjnej oraz okres pozostawania osobą współpracującą,
- okres pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
- przebyty za granicą (udokumentowany) okres wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej.
Wnioski o zaświadczenia z ZUS od stycznia 2026 roku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym informuje, że w związku z rozszerzeniem katalogu okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych, potwierdzeniem tych okresów będą zaświadczenia z ZUS, wydawane od nowego roku na podstawie wniosku składanego w PUE/eZUS.
"Obecnie wiele osób składa wnioski o wydanie zaświadczeń obejmujących cały przebieg ubezpieczenia, w tym również okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Nie jest to jednak konieczne - w tym zakresie przepisy się nie zmieniają, a potwierdzeniem zatrudnienia nadal pozostaje świadectwo pracy" - wskazuje ZUS.
