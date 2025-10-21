Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy

Od 1 stycznia 2026 r. okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umów zleceń będą wliczały się do stażu pracy - również te z poprzednich lat. Stanie się tak dzięki przyjęciu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, którą podpisał już prezydent.

Nowe regulacje, nad którymi pracowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozwalają, by do stażu pracy wliczały się okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów zleceń. Ponadto, jak wskazuje resort rodziny - pracownicy, którzy w przeszłości pracowali na umowie zlecenie czy prowadzili działalność, otrzymają nowe uprawnienia wynikające z zaliczenia tych okresów do stażu pracy.

Warto podkreślić, że staż pracy wpływa na m.in. długość urlopu wypoczynkowego, wysokość odpraw czy dodatków stażowych.

Zgodnie z ustawą do stażu pracy wliczać będą się:

okresy prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność,

okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

okresy wykonywania umowy zlecenia,

świadczenia usług, umowy agencyjnej oraz okres pozostawania osobą współpracującą,

okres pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

przebyty za granicą (udokumentowany) okres wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej.

Wnioski o zaświadczenia z ZUS od stycznia 2026 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym informuje, że w związku z rozszerzeniem katalogu okresów wliczanych do stażu pracy dla celów nabywania prawa do świadczeń i uprawnień pracowniczych, potwierdzeniem tych okresów będą zaświadczenia z ZUS, wydawane od nowego roku na podstawie wniosku składanego w PUE/eZUS.

"Obecnie wiele osób składa wnioski o wydanie zaświadczeń obejmujących cały przebieg ubezpieczenia, w tym również okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Nie jest to jednak konieczne - w tym zakresie przepisy się nie zmieniają, a potwierdzeniem zatrudnienia nadal pozostaje świadectwo pracy" - wskazuje ZUS.

