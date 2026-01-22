Co należy zrobić po otrzymaniu deklaracji od ZUS?

Osoby, które otrzymają deklarację PIT-40A, nie muszą składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego. Jeśli wynikiem rozliczenia jest niedopłata, odpowiednia kwota zostanie potrącona ze świadczenia za kwiecień tego roku - wyjaśnia ZUS.

W przypadku PIT-11A lub PIT-11 - można samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 30 kwietnia. Wówczas urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2025 r. wygenerowane automatycznie w Twój e-PIT.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że aby skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, trzeba do 30 kwietnia złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe PIT-37 lub PIT-36. Nie będą one uwzględnione w zeznaniu wygenerowanym automatycznie.

Kto otrzyma PIT od ZUS?

Emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a wynikiem rozliczenia jest niedopłata podatku lub saldo 0 zł, otrzymają od ZUS PIT-40A. Dotyczy to również osób mieszkających za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli świadczenia podlegają opodatkowaniu w Polsce.

PIT-11A trafi do osób pobierających świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Ponadto tę deklarację otrzymają emeryci i renciści, którzy:

nie pobrali świadczenia za grudzień danego roku podatkowego,

w momencie rozliczania podatku nie byli świadczeniobiorcami ZUS,

mieli nadpłatę podatku,

złożyli w ZUS wniosek dotyczący obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy np. o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodu do 30 tys. zł,

złożyli wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku.

Z kolei PIT-11 zostanie wysłany do osób, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny, jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej ze współmałżonkiem - informuje w komunikacie ZUS.

"Nie rozliczamy osób mieszkających w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ani świadczeniobiorców, którzy mają nadpłatę podatku. Zwrot nadpłaty otrzymają oni z urzędu skarbowego w ciągu 45 dni od dnia, w którym złożą zeznanie podatkowe, lub od 30 kwietnia, jeśli urząd zaakceptuje zeznanie z usługi e-PIT" - wskazuje ZUS.

