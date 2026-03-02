Ile wyniosła marcowa waloryzacja emerytur?

Tegoroczna, marcowa waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3 proc. Dzięki temu najniższa emerytura w Polsce wzrosła z 1878,91 zł brutto do 1978,49 zł brutto. Dla seniorów oznacza to wzrost o 90 zł i 62 gr na rękę.

Waloryzacja ma również przełożenie na wysokość trzynastej oraz czternastej emerytury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami - tzw. trzynastka jest równa minimalnej emeryturze obowiązującej od 1 marca, natomiast wypłata tego świadczenia nastąpi w kwietniu.

Zatem po waloryzacji 13. emerytura wyniesie 1978,49 zł. Należy jednak pamiętać, że kwoty netto, czyli na rękę, będą się różnić, ponieważ trzeba uwzględnić potrącenie zaliczki na podatek dochodowy oraz składki zdrowotnej.

W przypadku 14. emerytury, jej wysokość również odpowiada kwocie minimalnej emerytury. Pełną kwotę otrzymają osoby, których świadczenie po waloryzacji nie przekroczy 2900 zł brutto. Natomiast jeśli emerytura przekracza 2900 zł brutto, wówczas 14. emerytura zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w standardowych terminach płatności, tj. 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca 123RF/PICSEL

Niektórzy otrzymają emerytury wcześniej niż zazwyczaj

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury w standardowych terminach płatności, tj. 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Należy jednak pamiętać, że jeśli termin płatności świadczenia przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień wolny, ZUS wypłatę realizuje do ostatniego dnia roboczego przed tym terminem.

W związku z faktem, że 1 marca przypadło na niedzielę, część uprawnionych otrzymała emerytury już 27 lutego. To jednak nie koniec zmian marcowych terminów wypłat. ZUS informuje, że w kolejnym terminie, przypadającym na 6 marca, wypłaci ponad 1,8 mln świadczeń. Pieniądze trafią na pocztę 3 marca, a do banków dotrą 5 marca. Natomiast 10 marca świadczenia otrzyma blisko 1,5 mln osób. Poczta otrzyma środki 5 marca, a banki 9 marca.

W związku z tym, że wypłata emerytur i rent, ustalona na 15 marca, przypada na niedzielę, te świadczenia również ZUS zrealizuje wcześniej. Dzięki temu uprawnieni otrzymają je najpóźniej do 13 marca.

"Terminy wypłat 20 i 25 marca pozostają bez zmian. Środki na wypłatę świadczeń w tych terminach płatności ZUS przekaże na pocztę odpowiednio 17 i 20 marca, a do banków - 19 i 24 marca. Wypłaty zwaloryzowanych świadczeń dla osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne przekażemy na pocztę 27 marca, a do banków 31 marca, aby uprawnieni mogli je otrzymać 1 kwietnia" - dodaje ZUS.

"Zdanowicz pomiędzy wersami". Najgorszy stan w życiu człowieka. Mózg odbiera go jako ból INTERIA.PL