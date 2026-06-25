Zmiana terminu wypłat lipcowych emerytur

W lipcu część emerytów czekają zmiany związane z realizacją ich świadczeń. Mowa o niektórych przelewach i przekazach pocztowych z emeryturami, standardowo realizowanych przez ZUS 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca.

Należy zaznaczyć, że jeśli termin wypłaty emerytury przypada na dzień wolny od pracy lub święto, świadczenie powinno trafić do seniora dzień wcześniej. W lipcu br. do przesunięcia terminów wypłat emerytur dojdzie raz.

Mowa o terminie wypłat przewidzianym na 25 lipca. W związku z tym, że będzie to sobota, środki trafią do uprawnionych dzień wcześniej, zatem już w piątek 24 lipca.

Pozostałe terminy realizacji świadczeń w lipcu pozostają bez zmian, a harmonogram wypłat prezentuje się następująco: 1 lipca (środa), 6 lipca (poniedziałek), 10 lipca (piątek), 15 lipca (środa), 20 lipca (poniedziałek), 24 lipca (piątek).

Osoby, które pobierają emeryturę 1. dnia każdego miesiąca, w lipcu otrzymają dwa świadczenia. Będzie to możliwe, ponieważ 1 sierpnia wypada w sobotę, dlatego pieniądze muszą być wypłacone w ostatni dzień roboczy poprzedzający tę datę - 31 lipca.

Należy zaznaczyć, że jeśli termin wypłaty emerytury przypada na dzień wolny od pracy lub święto, świadczenie powinno trafić do seniora dzień wcześniej 123RF/PICSEL

W sierpniu i we wrześniu kolejne przesunięcia w harmonogramie

Harmonogram wypłat emerytur będzie zmieniony także w sierpniu. Dotyczy to emerytów, do których świadczenie trafia 15. dnia miesiąca. W sierpniu będzie to sobota, dlatego z emerytury będzie można się cieszyć w piątek 14 sierpnia.

We wrześniu dwukrotnie dojdzie to przesunięć w kalendarzu wypłat emerytur. Zainteresowani zmianą powinni być uprawnieni pobierający świadczenia 6. i 20. dnia miesiąca. Otóż 6 września i 20 września wypadają w niedzielę, wobec tego emerytury będą wypłacona dwa dni wcześniej - 4 września oraz 18 września.

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