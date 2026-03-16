ZUS zmienia zasady. Nie rozpatrzy żadnego wniosku wysłanego w tej formie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest już uznawana za skutecznie doręczoną. Zamiast ePUAP-u dostępne są e-Doręczenia, które zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i przejrzystości oraz dają gwarancję, że korespondencja trafi bezpośrednio do właściwego adresata - wyjaśnia ZUS.
ZUS wprowadza istotne zmiany ws. komunikacji. Koniec ePUAP
W komunikacie opublikowanym na stronie ZUS-u czytamy, że od 1 stycznia br. korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca br. ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, dlatego złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone.
Jednak od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP. Pismo wysłane tą drogą - zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia 2026 r. - nie wywołuje skutków prawnych, co jest szczególnie istotne w przypadku zachowania terminów. Wnioski i pisma napływające za pośrednictwem platformy ePUAP nie będą rozpatrywane.
"Nowe zasady to krok w stronę ujednolicenia komunikacji z całą administracją publiczną. Zamiast ePUAP-u dostępne są e-Doręczenia, które zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i przejrzystości oraz dają gwarancję, że korespondencja trafi bezpośrednio do właściwego adresata" - tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS wyjaśnia, jak się z nim komunikować
Obecnie klienci ZUS mają do dyspozycji dwie oficjalne drogi elektroniczne. Pierwsza z nich to e-Doręczenia, które jak wskazuje ZUS - zapewniają potwierdzenie nadania oraz odbioru i są prawnym odpowiednikiem listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
Alternatywę stanowi portal eZUS, który pozostaje głównym kanałem dla płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Za jego pośrednictwem można składać wnioski, sprawdzać stan konta i odbierać decyzje.
Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że korespondencja papierowa nadal funkcjonuje i dotyczy osób, które nie korzystają z form elektronicznych.
