ZUS wprowadza istotne zmiany ws. komunikacji. Koniec ePUAP

W komunikacie opublikowanym na stronie ZUS-u czytamy, że od 1 stycznia br. korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca br. ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, dlatego złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone.

Jednak od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP. Pismo wysłane tą drogą - zgodnie z przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia 2026 r. - nie wywołuje skutków prawnych, co jest szczególnie istotne w przypadku zachowania terminów. Wnioski i pisma napływające za pośrednictwem platformy ePUAP nie będą rozpatrywane.

"Nowe zasady to krok w stronę ujednolicenia komunikacji z całą administracją publiczną. Zamiast ePUAP-u dostępne są e-Doręczenia, które zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa i przejrzystości oraz dają gwarancję, że korespondencja trafi bezpośrednio do właściwego adresata" - tłumaczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS wyjaśnia, jak się z nim komunikować

Obecnie klienci ZUS mają do dyspozycji dwie oficjalne drogi elektroniczne. Pierwsza z nich to e-Doręczenia, które jak wskazuje ZUS - zapewniają potwierdzenie nadania oraz odbioru i są prawnym odpowiednikiem listu poleconego za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Alternatywę stanowi portal eZUS, który pozostaje głównym kanałem dla płatników składek, ubezpieczonych i świadczeniobiorców. Za jego pośrednictwem można składać wnioski, sprawdzać stan konta i odbierać decyzje.

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla, że korespondencja papierowa nadal funkcjonuje i dotyczy osób, które nie korzystają z form elektronicznych.

Kwitnące drzewa owocowe robią furorę w Hiszpanii. "Przynajmniej raz w życiu musisz to zobaczyć" © 2026 Associated Press