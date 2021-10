Igor Fojcik Last Man Standing czwartej edycji Ninja Warrior Polska

Ninja Warrior Polska

Czwarta edycja Ninja Warrior Polska przeszła do historii, a jej Last Man Standing Igor Fojcik podbił serca milionów Polaków. Pierwszy raz w historii rodzimej edycji mieliśmy okazję zobaczyć wspinaczkę na legendarną Górę Midoriyama i naprawdę niewiele brakowało, by Igor Fojcik zdobył tytuł Wojownika Ninja.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Igor Fojcik Last Man Standing czwartej edycji Ninja Warrior Polska INTERIA.PL