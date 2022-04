Przez miesiąc żyła w nieświadomości. "Prawda jest najlepszym lekarstwem"

Wojna w Ukrainie trwa już 50 dni. Jednak Ołena Łuhowa 93-letnia historyczka do niedawna nie miała pojęcia, że Rosja zaatakowała jej kraj. Ze względu na podeszły wiek i związane z nim liczne problemy zdrowotne, rodzina postanowiła nie informować seniorkę o tym, co dzieje się w kraju. Przez 33 dni bliskim udawało się separować ukochaną babcię od wszelkich informacji płynących z frontu. Jak to możliwe?

Rodzina nie włączała telewizora, tłumacząc kobiecie, że sprzęt zepsuł się i wymaga naprawy. Dokładnie tej samej wymówki domownicy używali tłumacząc staruszce, czemu w domu nie słychać już radia. Bliscy poprosili także sąsiadów o to, by w czasie rozmów z ukochaną babcią wstrzymali się od komentowania działań wojennych.

Ołena Łuhowa dowiedziała się prawdy 1 kwietnia podczas rozmowy z koleżanką. Staruszka nie kryła zdziwienie. Nie potrafiła zrozumieć, czemu rodzina oszukiwała ją przez ponad miesiąc. W rozmowie z portalem Ukraińska Prawda wyznała, że ma żal do bliskich.

Jestem oburzona, że próbowali ukryć przede mną prawdę. Prawda jest najlepszym lekarstwem, ukrywanie jej to grzech skomentowała decyzję rodziny Łuhowa.

Przeżyła Hitlera i Stalina. Teraz chce walczyć z Putinem

Jak seniorka zareagowała na wiadomość o inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę? Ołena Łuhowa - wbrew temu czego obawiali się bliscy kobiety - nie załamała się. Podczas jednego ze spotkań rodzinnych staruszka chwyciła za karabin automatyczny, który znajdował się w pobliżu i zadeklarowała chęć walki. Bliscy uwiecznili ten moment. Zdjęcie 93-latki dzierżącej broń stało się internetowym viralem.

Od kiedy Ołena Łuhowa dowiedziała się prawdy, śledzi wiadomości z frontu. Kobieta jest oburzona tym, jak zachowuje się rosyjska armia. W rozmowie z ukraińskimi mediami przyznała, że ma obecnie tylko jedno marzenie. "Chciałabym, żeby w moje 94. urodziny Ukraińcy wygrali z rosyjską inwazją" - powiedziała historyczka.

