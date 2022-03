Charków jest jednym z większych celów rosyjskich wojsk, które 24 lutego nad ranem zaatakowały Ukrainę. Miasto jest doszczętnie niszczone. Mimo obietnic Rosjan, zgodnie z którymi nie będą atakować obiektów cywilnych, pociski coraz częściej trafiają właśnie w nie, raniąc bezbronnych ludzi.

Ukraińcy nie poddają się i wciąż dzielnie walczą. Angażują się również w pomoc. Jedną z osób, która zaangażowała się w wolontariat była ukraińska trenerka pływaków, Ajuna Morozowa. Jak się okazuje, po bombardowaniu kobieta cudem uniknęła śmierci.

Dwie godziny leżała pod gruzami po bombardowaniu Charkowa

Ajuna Morozowa przebywała w budynku, który stał się celem ataku rosyjskiego wojska. Po bombardowaniu kobietę przygniótł gruz.

"Byłam na pierwszym piętrze budynku HODA. Pracowałam jako wolontariusz, podając posiłki żołnierzom, i nadal to robię. Nie mogę stać na uboczu, to jest mój kraj, w którym planuję zostać ministrem młodzieży i sportu. Leżałam pod gruzami przez dwie godziny i modliłam się do wszystkich bogów, we wszystkich językach, jakie znam. Nie mogłam się ruszyć i płakałam, myśląc, że umrę pogrzebana żywcem, a ja prawie nigdy nie płaczę" - powiedziała Morozowa serwisowi State of Swimming.

"Boże, błogosław mojego wybawcę"

"Boże, błogosław mojego wybawcę Żenię, który usłyszał moje wołanie i przemówił do mnie! Żenia, zażądałeś, żeby kontynuowali poszukiwania mnie, pomogłeś odkopać innych i znalazłeś mnie! Kocham cię!" - napisała na swoim profilu na Facebooku.

Kobieta dodała, że chociaż czuje się lepiej, wciąż słyszy dzwonienie w uszach.

