Zdjęcie, które stało się symbolem tragedii w Buczy - kobieca dłoń i czerwone paznokcie

Wojna w Ukrainie, wywołana bestialską napaścią Rosji na ten kraj, trwa już 42 dni. Od samego początku inwazji rosyjskiej media obiegają zdjęcia i nagrania tragedii i dramatów, jakie mają miejsce w Ukrainie. Wywołują one powszechne niedowierzanie opinii publicznej.

Jak żyć normalnie, gdy tuż za naszą wschodnią granicą bomby spadają na ludność cywilną? Jednak to zdjęcia z Buczy, położonej niedaleko Kijowa, sprawiły, że cały świat jest w szoku i wciąż nie może uwierzyć w to, do czego Rosjanie są zdolni.

Bestialskie gwałty, które trudno opisać, również te dokonane na dzieciach, zwłoki zostawione na ulicach ze związanymi z tyłu rękami, spalone stosy ciał, to tylko niektóre z paraliżujących obrazów. Wiele kadrów stało się symbolami tej niewyobrażalnej tragedii, której winni są Rosjanie.

Wśród nich znalazło się zdjęcie, na którym widnieje dłoń kobiety z pomalowanymi na czerwono paznokciami. Okazuje się, że to dłoń należąca do Iriny Filkiny.

Głos w sprawie zdjęcia zabrała córka ofiary, Olga w rozmowie z TVN:

"To, co chciałabym, żeby wszyscy wiedzieli to, że jeśli fragment ciała mojej mamy, jeśli jej ręka była w stanie poruszyć tak wiele serc na całym świecie, to wydaje mi się, że przez to jedno zdjęcie przechodzi dziś cała energia mojej mamy. Dla niej nie było rzeczy niemożliwych" - mówi Olga, córka Iriny Filkiny.

Szybko wyjaśniło się, że to właśnie córka szukała Iriny od 5 marca. Kobieta miała wracać na rowerze do domu z Kijowa i od tamtej pory nie było z nią kontaktu. Dzień później pani Olga już wiedziała, że jej mamę rozstrzelali Rosjanie. W córce jednak tliła się jeszcze nadzieja, że może mama zdążyła się schronić w piwnicy, a po drodze zgubiła telefon.

Niestety, 1 kwietnia córka Iriny Filkiny nie miała już złudzeń:

"1 kwietnia, w jej urodziny, dostałam nagranie, na którym leży martwa. Najpierw, przyznam się szczerze, brakowało mi sił. Gdy się dowiedziałam, to czułam jakby ktoś złamał mi kręgosłup. Po prostu leżysz i nie to, że ciężko ci oddychać, ale ciężko ci się nawet ruszyć i nie masz siły na nic na nic. Potem się obudziłam i pomyślałam, że skoro ja przez coś takiego przechodzę, ja - osoba dorosła, mam 26 lat - to jak się czują dzieci? Te maleńkie dzieci, które straciły oboje rodziców. Mama była wsparciem dla wszystkich i pomyślałam, że teraz ja muszę być wsparciem dla innych" - relacjonuje córka zabitej Ukrainki.

Mimo osobistej, niewyobrażalnej tragedii, jaką jest strata ukochanej matki, Olga skupia się na pomocy innym. To właśnie los dzieci podczas okrutnej wojny porusza ją najbardziej. 26-latka organizuje zbiórki finansowe na rzecz dzieci poszkodowanych przez wojnę w Ukrainie.

Zobacz również: "Alarmu mamy się bać? My jesteśmy z Mariupola"

Zdjęcia z Buczy, które wstrząsnęły światem. Spacer z psem zamieniony w piekło

Zdjęcie Iriny Filkiny to niejedyny obraz z Buczy, który poruszył miliony. Mężczyzna leżący na ulicy, a obok niego czekający wiernie pies, który nie opuścił swojego pana, gdy ten został zastrzelony, także stało się symbolem. W swojej grafice przedstawiła to Matylda Damięcka, rysując mężczyznę i psa połączonych czerwoną smyczą, a nad grafiką widnieje napis "spacer z psem". Zarówno sama grafika, jak i pierwotne zdjęcie po prostu poruszają internautami, którzy nie znajdują słów, by opisać to, co czują.

"To nie mieści się w głowie. Żadna kara nie będzie współmierna do tak przeraźliwego okrucieństwa", "Człowiek człowiekowi zgotował ten los", "To jest tak strasznie prawdziwe, że przez chwile zapomniałam oddychać...", "Brak cenzuralnych słów", "Serce pęka" - pisali internauci pod grafiką Matyldy Damięckiej.

Także zdjęcie mężczyzny, kolejnej ofiary w Buczy, który na zdjęciu leży twarzą do ziemi, a ręce ma związane za plecami białym kawałkiem materiału, stało się symbolem okrucieństwa Rosjan.

Wykorzystał to jeden z rosyjskich demonstrantów do odważnego protestu. Odwzorował on zdjęcie z Buczy, kładąc się na moście przy katedrze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie i został sfotografowany twarzą w dół z rękami związanymi w hołdzie ukraińskim cywilom znalezionym w Buczy. Zdjęcia z protestu udostępnił niezależny rosyjski portal Holod media.

