Liziane Gutierrez wyjechała do Ukrainy jako wolontariuszka. Dziś ma problemy

Wiele osób wierzyło w to, że krwawa wojna, wywołana przez Rosję w Ukrainie skończy się szybko. Niestety tak się nie stało i rosyjski rozbój w Ukrainie trwa w najlepsze.

Brutalne gwałty na Ukrainkach. Pojawiło się pierwsze formalne oskarżenie

Zełenscy znów razem. Pierwszy raz pojawili się publicznie od wybuchu wojny

Celebryci a akcje humanitarne. Czysty lans czy chęć niesienia pomocy?

93-letnia Ukrainka chce walczyć z bronią w ręku. To zdjęcie podbija sieć! Osoby poruszone tą sytuacją, w której Ukraina broni się ze wszystkich sił, a cywile wykazują niezłomną wolę przetrwania, stara się pomóc jak tylko potrafi. Jedni wysyłają dary, inni uczestniczą w zbiórkach funduszy, a jeszcze inni jadą do Ukrainy, by pracować jako wolontariusze.

Do tej ostatniej grupy należy Liziane Gutierrez, pochodząca z Brazylii modelka, która w odruchu serca postanowiła pracować w Ukrainie jako wolontariuszka.

Znana bardziej z rozrywkowego stylu życia, skandali i imprez, zaskoczyła swoich fanów dojrzałą postawą i odwagą. Ona sama przyznaje, że wyjazd do Ukrainy bardzo ją zmienił

"Na Ukrainie mogę z całą pewnością powiedzieć, że odkryłam siebie na nowo. Zmieniłam swój impulsywny sposób patrzenia na świat; Zakochałam się, śmiałam i płakałam. Żyję odkąd tu przyjechałem mieszanką uczuć, których nigdy nie doświadczyłam. Nadal nie rozumiem, dlaczego tak bardzo kocham to miejsce i dlaczego tak dobrze jest pomagać we wszystkim, czego tu potrzebują. Oh! To nie jest pożegnanie z Ukrainą, to tylko wyznanie miłości" - napisała Liziane Gutierrez pod jednym ze zdjęć z Kijowa.

Reklama

Instagram Post

Rosjanie grożą modelce śmiercią. Poszło o jedno zdjęcie

Fani są zachwyceni przemianą modelki i nie szczędzą jej ciepłych słów w komentarzach. Jednak okazuje się, że swoim zachowaniem naraziła się ona Rosjanom.

Gdy na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym modelka pozuje na tle zniszczonego rosyjskiego czołgu, w komentarzach zaroiło się od rosyjskich wpisów pełnych nienawiści i gróźb.

"Idę po ciebie" - brzmiały słowa rosyjskiego żołnierza w komentarzu.

W innych wiadomościach nie brakowało życzeń śmierci i innych okropnych słów. Sama modelka jednak niewiele robi sobie z tych słów Rosjan i wciąż jest gotowa nieść pomoc.

Instagram Post

***

Zobacz także:

Decyzja Białego Domu. Uderzą w córki Putina

Taborem przez Europę. Oni wybrali wolność

Prawie dwie trzecie Polaków uważa, że za pomoc uchodźcom powinna zapłacić Unia