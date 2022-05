Zełenscy znów razem. Pierwszy raz pojawili się publicznie od wybuchu wojny

Zełenscy celem rosyjskich służb

Od 24 lutego świat patrzy w stronę Ukrainy. Obserwujemy, jak komik staje się mężem stanu, który prowadzi swój kraj do zwycięstwa. Dużą uwagę zwraca również pierwsza dama Ukrainy. Ołena Zełenska podobnie jak jej mąż została poddana najwyższej próbie.

Prezydent Ukrainy w jednym z wywiadów poinformował, że zarówno on, jak i jego żona oraz dwójka dzieci są celem rosyjskich służb specjalnych. To sprawiło, że rodzina Zełenskich musiała się rozdzielić.

Zdjęcie W uroczystości pogrzebowej Łeonida Krawczuka wziął udział Wołodymyr Zełenski oraz pierwsza dama Ołena Zełenska / Future Publishing / Contributor / Getty Images

Ołena Zełenska wraz z dziećmi została w Ukrainie, ale jej miejsce przebywania stało się pilnie strzeżoną tajemnicą. W wymianie mailowej z CNN w połowie kwietnia przyznała, że od dawna nie widziała się z mężem. "Wołodymyr i jego zespół właściwie mieszkają w biurze prezydenta. Z powodu niebezpieczeństwa, mnie i moim dzieciom zabroniono tam zostać. Tak więc od ponad miesiąca rozmawiamy tylko przez telefon".

Wołodymyr Zełenski i Ołena Zełenska pierwszy raz razem od wybuchu wojny

We wtorek 17 maja w Kijowie odbył się pogrzeb Łeonida Krawczuka. W uroczystości wziął udział Wołodymyr Zełenski oraz pierwsza dama Ołena Zełenska. To był pierwsza raz, gdy para prezydencka pojawiła się publicznie razem.

Uwagę zwrócił strój Wołodymyra Zełenskiego. Jego żona w jednym z wywiadów podkreśliła, że w dniu wybuchu wojny widziała męża po raz ostatni w garniturze. Wołodymyr Zełenski w ostatnim czasie pokazywał się jedynie w wojskowej zieleni. Na pogrzeb przyszedł ubrany w żałobną czerń. Pierwsza dama Ukrainy również pojawiła się ubrana na czarno.

Zdjęcie Zełenscy pierwszy raz pojawili się publicznie od wybuchu wojny w Ukrainie / NurPhoto / Contributor / Getty Images

Pojawienie się Ołeny Zełenskiej w Kijowie jest sporym zaskoczeniem. Do tej pory władze Ukrainy miały na uwadze bezpieczeństwo całej rodziny. Nie wiadomo jednak, czy razem z nią do stolicy przyjechały również dzieci. Wielu zadaje sobie pytanie, czy rodzina Zełenskich znów będzie mogła być razem.

Wołodymyr Zełenski przemówił w Cannes

17 maja rozpoczął się 75. Festiwal Filmowy w Cannes. Podczas inauguracji, która odbyła się w Grand Theatre Lumiere, połączono się Wołodymyrem Zełenskim.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski przemówił w Cannes / Andreas Rentz / Staff / Getty Images

Prezydent Ukrainy zaapelował do filmowców, by nie pozostawali obojętni wobec wojny. Nawiązał do związku kina z rzeczywistością i przywołał takie filmy jak "Czas apokalipsy" Francisa Forda Coppoli oraz "Dyktator" Charliego Chaplina.

Potrzebujemy nowego Chaplina, który pokaże, że kino naszych czasów nie jest nieme Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski podczas przemówienia podkreślił, że Ukraińcy są przetrzymywani w obozach na terenie Federacji Rosyjskiej, a na okupowanych terenach nadal odnajdywane są masowe groby zabitych i torturowanych osób. Dodał, że podczas rosyjskiej inwazji zginęło 229 dzieci.

Ponad 500 tys. Ukraińców zostało deportowanych siłą do Rosji, a dziesiątki tysięcy przebywają w rosyjskich obozach wzorowanych na obozach nazistowskich. Nikt nie wie, ile osób tam przeżyje, ale każdy wie, kto jest winny Wołodymyr Zełenski

