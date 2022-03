James Longman, korespondent amerykańskiej stacji ABC News, udał się do Moskwy. Miał za zadanie przeprowadzić rozmowy z protestującymi Rosjanami. W pewnym momencie sama podeszła do niego pewna kobieta, która chciała opowiedzieć o swoim synu.

Matka rosyjskiego żołnierza apeluje do Putina

Matka wyglądała na przerażoną, a jednocześnie niezwykle zdeterminowaną. Jej syn jest 22-letnim żołnierzem, który walczy obecnie w Ukrainie, mimo że mówiono mu, iż jedzie tam jedynie na ćwiczenia. Kobieta nie ma z nim kontaktu już od 10 dni.

Chwała Bogu, że żyje. Tylko 10 osób z jego pułku pozostało żywych. Proszę zatrzymaj ten rozlew krwi. Oddaj mi syna! I oddaj innym matkom ich synów. Powstrzymaj to! apelowała roztrzęsiona kobieta

Matka żołnierza pokazała również do kamery zdjęcie swojego syna. "Spójrzcie, to tylko chłopiec. To tylko dziecko. I on walczy. Ale o co?" - mówiła zapłakana. W międzyczasie na wizji pojawili się policjanci, a kobieta przerwała rozmowę i zniknęła. Nie wiadomo, czy została zatrzymana.

