Naga kobieta wtargnęła na czerwony dywan w Cannes: Przestańcie nas gwałcić

Powrót po siedmioletniej przerwie

To był typowy pokaz premierowy, jakich wiele podczas festiwalu w Cannes. Przed wejściem rozesłano czerwony dywan, na który wkraczały gwiazdy grające w filmie oraz sławny zaproszone do obejrzenia produkcji prezentowanej po raz pierwszy światowej widowni. Wspaniałe gwiazdy, tłumy dziennikarzy, uśmiechy, niezobowiązujące pogawędki, prezentacje kreacji od największych projektantów mody. Słowem blichtr i rozlewająca się wokół atmosfera piątkowego przyjęcia. Tym gorętsza, że George Miller powraca w Cannes z nowym obrazem po siedmioletniej przerwie. Jego fani od dawna czekali na kolejny film. Nikt nie spodziewał się, że premiera romansu fantasy - "Three Thousand Years of Longing" - zostanie przerwana przez nagą aktywistkę.



“Podczas gdy świat jest w Cannes, małe dziewczynki są gwałcone"

Gwiazdy prezentują swoje kreacje, pozują do zdjęć, rozmawiają z dziennikarzami. Pośród nich około 18:30 na czerwonym dywanie pojawia się nieznana kobieta, która zaczyna zdejmować ubranie. Staje przed kamerami i aparatami fotograficznymi i wykrzykuje hasło: “podczas gdy świat jest w Cannes, małe dziewczynki są gwałcone". Na nagich piersiach ma namalowaną flagę Ukrainy, a na niej widnieje napisane po angielsku hasło, które wykrzykuje kobieta. Na skórze pleców napisano: “Scum", co oznacza “szumowiny", jednocześnie jest to nazwa francuskiej grupy aktywistycznej, której członkiem najprawdopodobniej jest kobieta.



Zdjęcie Osiemnastolatka zdjęła ubranie, by pokazać hasła wymalowane na ciele na ukraińskiej fladze / John Phillips / Stringer / Getty Images

Aktywistka odsłoniła piersi, ale pozostała w majtkach. Bielizna i skóra wokół nich pokrywała czerwona farba, która ma symbolizować okrucieństwo gwałtów i ból ofiar. Wystąpienie kobiety to forma protestu przeciwko okrutnym gwałtom, których dopuszczają się rosyjscy żołnierze na ukraińskich kobietach. Pisaliśmy o tym szeroko w artykule: " Zgwałcone Ukrainki nie znajdują sprawiedliwości

Ochrona festiwalu zareagowała bardzo szybko, kobietę okryto marynarką i wyprowadzono z czerwonego dywanu, a dziennikarzy powstrzymywano przed robieniem zdjęć i filmowaniem, mimo to obrazy z tego niecodziennego protestu obiegają już świat.



Scum w obronie Ukrainek

Scum po angielsku oznacza “szumowiny", co można byłoby odnieść do zachowania rosyjskich żołnierzy. Jest to jednak również nazwa francuskiej grupy aktywistów. Na ich profilu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, która może wskazywać na to, że naga kobieta jest członkinią tego ruchu. Jak donoszą francuskie media, jest to osiemnastolatka mieszkająca w rejonie Paryża.



Scum to radykalne, francuskie feministki, które zostały zainspirowane broszurą Valérie Solanas z 1967 r. “Manifest Scum", w której autorka postulowała wyższość biologiczną kobiet i wzywała do stopniowej likwidacji mężczyzn. Jak podaje gazeta Le Monde broszura Solanas zainspirowała całe pokolenia francuskich feministek, a nazwa grupy “Scum" jest jasnym nawiązaniem do tego aktu.

Współczesne francuskie aktywistki w swoim manifeście piszą:

Jesteśmy SCUMs, radykalnymi feministkami. Potępiamy wszelką przemoc mężczyzn wobec kobiet, głosimy jej niesprawiedliwość i walczymy o jej zniesienie u podstaw. Nie wierzymy w kult fallusa, jesteśmy bluźniercami religii patriarchalnej, a ponieważ przemoc mężczyzn jest powszechna, wykraczająca poza epoki i kultury, jesteśmy uniwersalistycznymi bluźniercami.

Aktywistki przyznały, że demonstracja w Cannes to tylko jedna z akcji, które odbyły się wczoraj. Wiele z nich miało mieć miejsce w Belgii.

Kultura ponad polityką?

Zdjęcie Thierry Fremaux, Jodie Foster, Alexandra Hedison, Roselyne Bachelot i Pierre Lescure / Getty Images

Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznego festiwalu w Cannes pojawiło się wokół niego wiele kontrowersji. W kontekście wojny na Ukrainie rozgorzała dyskusja o uczestnictwie w nim rosyjskich filmowców i polityków. Ostatecznie zdecydowano się zabronić wstępu dyplomatom i ludziom związanym z Putinem, ale dopuszczono filmy rosyjskich twórców. Thierry Fremaux, dyrektor Festiwalu Filmowego w Cannes tłumacząc tę decyzję, powiedział:

Nie poddajemy się politycznej poprawności, nie poddajemy się kulturowemu bojkotowi. Rozpatrujemy każdą sprawę indywidualnie

To zdanie Francuza można uznać za manifest niezależności kultury od polityki, nawet jest rozumianej jako poprawność polityczna. Jednak nie wszystkim w smak była decyzja władz Festiwalu, o czym świadczyć może postawa osiemnastoletniej aktywistki.

