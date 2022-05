Olena Zełenska zabrała głos. Zdradza szczegóły rozmowy z Agatą Dudą

"Na Ukrainie mówią: nie wybieraj mieszkania, wybierz sąsiada. Niestety nie jest to możliwe w przypadku krajów" - tak zaczyna się wpis, który na swoim Instagramie kilka godzin temu opublikowała Ołena Zełenska.

Nowy wpis Ołeny Zełenskiej. Pierwsza dama mówi o Polsce

Jak podkreśliła pierwsza dama Ukrainy - choć kraje swoich sąsiadów wybierać nie mogą, Ukraina, granicząc z Polską, okazała się mieć wyjątkowe szczęście. Na dowód Zełenska przytoczyła liczby: 3 miliony uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli nad Wisłą swój tymczasowy dom. Na Instagramie żona Wołodymyra Zełenskiego opublikowała szczegółowe wyliczenia, obrazujące skalę pomocy, otrzymanej przez Ukraińców w Polsce:

Ponad 200 000 naszych uczniów jest już w polskich szkołach.

Polska przyjęła setki ukraińskich dzieci z chorobami onkologicznymi na leczenie

Nasze matki, które musiały wyjechać do tego kraju, urodziły już ponad 2500 ukraińskich dzieci.

Ołena Zełenska rozmawia z Agatą Kornhauser-Dudą

Okazją do wpisu, zawierającego podziękowania dla Polski i Polaków, była rozmowa, którą Ołena Zełenska odbyła z Agatą Kornahauser-Dudą. Pierwsze damy rozmawiały nie tylko o dotychczasowych działaniach, ale również opracowywały plany na przyszłość. Dotyczą one m.in. narodowego programu opieki psychologicznej. "Z powodu rosyjskiej agresji młodzi i starzy Ukraińcy przeżywają prawdziwy horror, a do przezwyciężenia traumy potrzebne są najlepsze na świecie praktyki psychologiczne. Zapraszam więc wszystkie pierwsze damy do podzielenia się doświadczeniami swoich krajów" - poinformowała Ołena Zełenska w instagramowym wpisie.

Drugą inicjatywą, do udziały w której została zaproszona Agata Kornhauser-Duda są Książki bez Granic. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom z Ukrainy, przebywającym poza granicami kraju, dostępu do książek w języku ojczystym. "Pani Agata pochodzi z rodziny literackiej i sama jest filologiem, więc pod jej okiem wszystko ułoży się jak najlepiej" - napisała Ołena Zełenska.

"Dziękuję Polsko! To, co dla nas robisz, to coś więcej niż pomoc. Z takimi przyjaciółmi na pewno wygramy!" - podsumowała pierwsza dama.

