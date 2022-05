Rosjanie wstrętnie ją wykorzystali. Kim jest Oleksandra Zełenska?

Kobiety i konflikt

Oleksandra Zełenska wzbudziła zainteresowanie po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym nazywa ojca mordercą i nazistą oraz informuje, że obecnie przebywa w Polsce. Okazało się, że zapłakana kobieta na filmie to Rosjanka, a słowa zostały spreparowane tak, by pasowały do propagandy Władymira Putina. Jak wygląda prawdziwa córka prezydenta Ukrainy? Kim jest Oleksandra Zełenska i co o niej wiadomo?

Zdjęcie Oleksandra Zełenska została wstrętnie wykorzystana przez rosyjską propagandę / Instagram