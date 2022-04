Wyzysk Ukrainek: To ogłoszenie wywołało burzę

Ogromne poruszenie wywołało zamieszczone kilka dni temu ogłoszenie, w którym mieszkanka Opola szukała do pracy kobiet z Ukrainy. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie wynagrodzenie, jakie zaproponowała. Brzmiało ono następująco:

Szukam osoby pochodzenia ukraińskiego, która potrzebuje na już dorobić do budżetu w tym trudnym czasie - do sprzątania mieszkania raz w tygodniu. Mieszkanie 70 m2: dwa pokoje, salon, jadalnia, kuchnia (aneks) i łazienka. Nie musi znać polskiego, są telefony, dogadamy się na translatorze Google. Stawka 100 zł od sprzątania brzmi ogłoszenie

Pod ogłoszeniem opublikowanym w popularnym serwisie społecznościowym rozpętała się prawdziwa burza. Internauci zarzucali kobiecie próbę wyzysku i brak empatii co do osób, które przeżywają największy dramat w swoim życiu. Wszak należy pamiętać, że uchodźcy z Ukrainy to osoby, które przez agresję Rosji na ich kraj utraciły cały dorobek swojego życia.

Reklama

Oferta skierowana przez mieszkankę Opola do kobiet z Ukrainy może wydawać się o tyle niedorzeczna, że na tamtejszym rynku za kompleksową usługę sprzątania domu lub mieszkania o powierzchni od 40 do 100 metrów kwadratowych trzeba zapłacić nawet 400 zł.

Innym, kuriozalnym przykładem chęci wykorzystania Ukrainek było ogłoszenie zamieszczone przez mieszkankę podwarszawskiej miejscowości, która oferowała dwutygodniowy pobyt w jej domu w zamian za jego odmalowanie. Po skrajnych komentarzach internautów ogłoszenie zniknęło z sieci.

Niestety przypadki, w których dochodzi do prób wyzysku Ukraińców w Polsce, jest coraz więcej. Nieuczciwi pracodawcy żerują na kobietach zza wschodniej granicy, wiedząc, że najczęściej nie znają one polskich realiów i praw, które im przysługują.

***

Zobacz także:

Zgłaszała mobbing we włoskich siłach powietrznych. Teraz walczy w Ukrainie

Uchodźcy mają trudność w znalezieniu mieszkania w Polsce?

Alona Ruban: Te kobiety przyjechały często z jednym bagażem