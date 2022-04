"Krwawy" staw przy rosyjskiej ambasadzie. Widok jest upiorny

Wilno: Czerwony staw przed ambasadą Rosji

Czerwony staw przy rosyjskiej ambasadzie w Wilnie to wyraz sprzeciwu wobec wojny i okrucieństwa moskiewskich żołnierzy. Barwa jednoznacznie przywodzi na myśl krew ofiar. Celem akcji było zwrócenie uwagi świata na to, co dzieje się w Ukrainie. Happening został zorganizowany w porozumieniu z władzami miasta. Farba, której użyto do zabarwienia wody i stworzenia “krwawego" jeziora jest bezpieczna dla środowiska. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że czerwony staw przepłynęła pływaczka.



Mistrzyni olimpijska w pływaniu — Ruta Meilutyte przepłynęła “krwawe" jezioro w Wilnie, co miało być wezwanie do aktywnego wspierania Ukrainy, jej wolności, demokracji i działań na rzecz ochrony życia. Pływaczka, komentując akcję na Twitterze, napisała:



Ten performance jest wezwaniem do działania na rzecz narodu ukraińskiego, który stoi w obliczu ludobójstwa popełnianego przez Rosję.

“Putin, Haga na ciebie czeka"

Wojna w Ukrainie oraz doniesienia o masakrach tamtejszej ludności cywilnej nie pozostawiły wątpliwości organizatorom, że odpowiedzialny za nie Władimir Putin powinien zostać postawiony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze i ukarany za zbrodnie wojenne. Wyrazem tego jest napis na drodze wiodącej do rosyjskiej ambasady w Wilnie: “Putin, Haga na ciebie czeka".



Ulica Bohaterów Ukrainy

Czerwony staw przy rosyjskiej ambasadzie to nie pierwsza akcja na Litwie mająca zwrócić uwagę na działania Rosji. Wojna w Ukrainie, a właściwie sprzeciw wobec niej sprawił, że władze Wilna postanowiły zmienić nazwę ulicy, przy której położona jest ambasada rosyjska, czyli de facto jej adres, na Bohaterów Ukrainy.

