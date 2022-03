Krzysztof Rutkowski pojedzie na Ukrainę?

Krzysztof Rutkowski w wywiadzie dla “Super Ekspressu" zapowiedział wysłanie na Ukrainę, będących w jego posiadaniu, wozów opancerzonych. Najpopularniejszy polski detektyw dostaje wiele telefonów od osób, które proszą go o przywiezienie z Ukrainy bliskich im ludzi, to zainspirowało Detektywa Rutkowskiego do pomocy w formie użyczenia specjalistycznych pojazdów.

Krzysztof Rutkowski udostępnia pojazdy pancerne

Zdjęcie Wnętrze należącego do Krzysztofa Rutkowskiego Tura / Agencja SE / East News

Krzysztof Rutkowski znany jest całej Polsce za sprawą serialu “Detektyw", gdzie prezentowano niektóre przeprowadzane przez jego agencję detektywistyczną sprawy. Ze względu na profil prowadzonej działalności jego firma dysponuje bronią, specjalistycznym sprzętem, wspomnianymi pojazdami opancerzonymi oraz personelem posiadającym odpowiednie wyszkolenie i doświadczenie. Celebryta postanowił to wykorzystać, by pomóc w transporcie ludzi z Ukrainy. Detektyw Rutkowski kwestie sposobu wykorzystania pojazdów chce uzgodnić z ukraińską ambasadą:

Rozmawiałem z asystentem ambasadora Ukrainy w Polsce, któremu zadeklarowałem dwa pojazdy bojowe — Tura i Hummera oraz czterech swoich ludzi łącznie ze mną. Dysponuję pojazdami pancernymi. Po co mają bezczynnie stać pod naszym biurem.

Polak podkreśla, że on i jego ludzie pozostają w gotowości i czekają jedynie na sygnał ze strony ukraińskiej.

Tur i hummer: wozy bojowe Krzysztofa Rutkowskiego

Hummer H1 należący do Krzysztofa Rutkowskiego od 2013 roku to cywilna wersja wozu bojowego produkowanego na potrzeby amerykańskiej armii HMMW, nazywanego popularnie Humvee . Pojazd detektywa waży ponad 3,5 tony, ma opancerzone drzwi i podłogę — na wypadek wjechania na minę. Wszystkim porusza 6,5-litrowy silnik turbo diesel o mocy 195 KM. Hummer ma napęd na cztery koła i niezależne zawieszenie każdego z nich.

TUR VI/LTO to polski, nowocześniejszy odpowiednik amerykańskiego Humvee, który należy do Krzysztofa Rutkowskiego od 2021 r. Samochód jest opancerzony, odporny kule, granaty, miny i wstrząsy. Auto posiada luki strzelnicze. Tur został stworzony do pokonywania trudnego terenu, ma napęd na cztery koło i ich niezależne zawieszenie. Pojazd pomieści dziewięć osób. Czterodrzwiowy wóz ma dodatkowo wyłaz na dachu. Można zamontować na nim moduł zdalnego uzbrojenia, wyrzutnie granatów lub inną broń tego typu. Wóz wyposażono w silnik diesla o pojemności 6,9 litra. Pojazd ważny ponad 10 ton.

Samochód tego typu z pewnością przyda się w kraju ogarniętym wojną i zapewni poczucie bezpieczeństwa osobom w nim przewożonym.



TUR VI/LTO. Policyjny wóz do zadań specjalnych