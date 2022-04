W poniedziałek na Telegramie ukraińskie rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji powiadomiło o przewoźnych krematoriach, które mają być w posiadaniu armii rosyjskiej. Publikacja wywołała burzę w sieci. Większość ekspertów uważa, że Moskwa za pomocą krematoriów ukrytych w naczepach ciężarówek chciała zatuszować ślady zbrodni wojennych.

"Żeby ukryć ślady zbrodni wojennych, armia rosyjska planowała spalanie ciał zabitych osób cywilnych" - napisało rządowe Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji na Telegramie.

Metoda KGB, czyli nie ma ciała, nie ma sprawy stwierdziło.

Centrum dołączyło także zdjęcie mobilnego krematorium IN-50.1 K.

Sergej Sumlenny ocenia sytuację. "Skala zaplanowanego ludobójstwa była niespotykana"

Podobnego zdania jest ekspert ds. Europy Wschodniej Sergej Sumlenny. "Za jednostkami rosyjskiej armii podążały tysiące funkcjonariuszy policyjnych oddziałów prewencji; rosyjska armia zakupiła 45 tys. worków na zwłoki i przywiozła mobilne krematoria" - napisał na Twitterze Sergej Sumlenny. "Jestem pewny, że zaplanowali masowe egzekucje na Ukrainie" - dodał.

Sumlenny opublikował również materiały, które jego zdaniem świadczą o planach wykopywania masowych grobów. "Wygląda na to, że Rosja planowała szybkie zwycięstwo nad ukraińską armią, pełną okupację Ukrainy i ludobójstwo, w tym masowe egzekucje przywódców ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, liderów kulturalnych, kapłanów" - zaznaczył ekspert.

Skala zaplanowanego ludobójstwa była niespotykana od II wojny światowej dodał Sergej Sumlenny.

Mykoła Podoliak: "To nie jest pomyłka. To zaplanowane ludobójstwo"

Głos w sprawie mobilnych krematoriów - jako dowodu na zaplanowane ludobójstwo - zabrał także Mykoła Podoliak, doradca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrain. Podoliak na Twitterze odniósł się do masakry w Buczy. "Rosja weszła do Ukrainy z orkiestrą i kolumnami Rosgwardii. A za nimi podążały mobilne krematoria. Do czego ich potrzebowali, jeśli nie spodziewali się oporu?" - zaznaczył. "Chcieli ukryć zbrodnie wojenne. To nie jest pomyłka. To zaplanowane ludobójstwo" - dodał Mykoła Podoliak.

