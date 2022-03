Spis treści: 01 Ołena Zełenska toczy walkę także w internecie

02 Agata Duda zwraca się do Ołeny Zełenskiej

03 Ołena Zełenska odpowiada poprzez swój wpis na Facebooku

04 Użytkownicy Facebooka dziękują Polakom

Ołena Zełenska toczy walkę także w internecie

Ołena Zełenska — pierwsza dama Ukrainy od początku wojny prowadzi intensywne działania w mediach społecznościowych: informuje o tym, co dzieje się w jej kraju, prosi o pomoc i dodaje otuchy swojemu narodowi. Dla niej social media są kolejnym polem walki o wolność kraju. Jej oficjalny profil na Facebooku śledzi ponad 150 tysięcy osób z całego świata, a liczba ta stale rośnie. Najnowszy wpis Ołeny Zełenskiej w tym serwisie dotyczy Polaków.

Agata Duda zwraca się do Ołeny Zełenskiej

W filmie opublikowanym przez pierwszą damę Ukrainy Agata Duda zwraca się do niej słowami:



Droga Ołeno, rosyjska napaść na Ukrainę to wielki szok dla każdego, komu bliskie są prawa człowieka i pragnienie wolności. Szczególnym bólem napawa nas wszystkich tragedia dzieci: zabitych, rannych, pozbawionych dachu nad głową, osieroconych, zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Agata Duda

Reklama

W dalszej części pierwsza dama Polski popiera apel Ołeny Zełenskiej o pokojową walkę o prawdę. Zwraca uwagę, że powinni włączyć się w nią ludzie na całym świecie, a w wyjątkowy sposób kobiety. Podkreśla jednocześnie, że szczególnie ważne jest, by informacje te dotarły do córek, matek, żon - kobiet w Rosji. Agada Duda opowiada też o działaniach podejmowanych przez Polaków na rzecz uchodźców i tych, którzy zostali w Ukrainie.



Ołena Zełenska odpowiada poprzez swój wpis na Facebooku

Ołena Zełenska odpowiedziała swoim wpisem na wideo Agaty Dudy (które przygotowano z napisami w cyrylicy). Zwróciła uwagę, że już na początku wojny poprosiła, żeby mówić światu o tym, co dzieje się na Ukrainie.

Na początku wojny poprosiłam pierwsze damy i dżentelmenów, aby opowiedzieli światu co dzieje się na Ukrainie. To jest wojna, a nie "operacja specjalna". To jest terror przeciwko cywilom, a nie "akcja ratunkowa" jak twierdzą Rosjanie. Ołena Zełenska

Dalej pierwsza dama Ukrainy podkreśla, że Agata Duda świadczy o tym, co dzieje się w Ukrainie z własnego doświadczenia, bo to właśnie w Polsce znajduje schronienie przeważająca część ukraińskich dzieci zmuszonych do uchodzenia z kraju. Swój wpis Ołena Zełenska kończy podziękowaniem, w którym nazywa Polaków braćmi i porównuje do militarnych tyłów (zaplecza armii) i deklaruje, że naród ukraiński tego nie zapomni.

Dziękujemy za bycie naszymi tylnymi braterscy Polacy! Nie zapomnimy tego Ołena Zełenska

Użytkownicy Facebooka dziękują Polakom

Pod postem pierwszej damy Ukrainy zawrzało. Już po godzinie od opublikowania wideo, wpis miał ponad 200 komentarzy. Użytkownicy z całego świata piszą po angielsku: “Polska i inne kraje, które przyjmują uchodźców to anioły stóże“, "Ty i prezydent Zełenski, naród polski, jesteście darem z góry dla Ukrainy, w konsekwencji także dla Europy".



Po ukraińsku: “Mieszkam tu w Polsce od pięciu lat i to, że widzę, jak Polacy zjednoczyli się z Ukraińcami, jest po prostu niedoścignione i doprowadza do łez. Wielkie dzięki za wszystko, co robią", czy: “Olenochka! Mam taką propozycję, abyście mnie wysłuchali!! We wszystkich ukraińskich szkołach wprowadzimy naukę języka polskiego! To są nasi najbliżsi i najdrożsi bracia!! Posłuchajcie mnie!!!



Po hiszpańsku: “Wielkie podziękowania dla Polaków za pomoc narodowi ukraińskiemu!!!!"

Po portugalsku: “Dziękuję za wszystko, co Polska zrobiła dla Ukrainy. Tak wielu ludzi w ogromnym bólu, niech Wszechświat pomoże położyć kres tak wielkiemu złu".

Zdjęcie "Obudziły mnie strzały" - prawdziwe historie dotkniętych wojną. Wywiady, reportaże, felietony / INTERIA.PL

***

Schronienie, czysta woda, ciepłe posiłki, ubrania, koce... Dzieci z Ukrainy potrzebują twojej pomocy!

Wesprzyj zbiórkę Fundacji Polsat wpłatą na konto: 96 1140 0039 0000 4504 9100 2004 z dopiskiem "Dzieciom Ukrainy" lub wysyłając SMS o treści POMOCna numer: 7531

Szczegóły na stronie Fundacji Polsat

Oferujesz pomoc/szukasz pomocy?

Skorzystaj z naszego bezpłatnego serwisu z ogłoszeniami

*** Schwytany najemnik: W Ukrainie mieli nas witać z uśmiechem na twarzy

Jak rozmawiać z Ukrainkami i Ukraińcami, których przyjęliśmy pod swój dach?

"Jeśli tracimy kulturę, tracimy tożsamość". Ukraińcy ratują swoje zabytki