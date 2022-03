Rodzice uczniów ze szkoły w Lublinie są przeciwni przyjmowaniu w niej uchodźców

"Obudziły mnie strzały" Wojna w Ukrainie

Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Lublinie przygotowała petycję "w sprawie zaniechania tworzenia punktu recepcyjnego". Nie wszyscy rodzice popierają protest, jednak część z nich twierdzi, że będzie to miało zły wpływ na ich dzieci. Co na to szkoła?

Zdjęcie Jeden z punktów recepcyjnych dla uchodźców w Krakowie / Beata Zawrzel / East News