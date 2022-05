Rosyjska propaganda w natarciu. Absurd przy granicy z Polską

Rosyjska propaganda nie odpuszcza. Tym razem dała o sobie znać w sklepie mięsnym przy granicy z Polską. Absurdalne uzasadnienia co do konieczności wojny w Ukrainie pojawiają się w coraz dziwniejszych miejscach. Do takich z pewnością należy to, które znajduje się na zdjęciu opublikowanym na Twitterze przez portal Nexta.

Zdjęcie Rosyjska propaganda w natarciu. Tym razem… w sklepie mięsnym przy granicy z Polską / NEXTA Live / Twitter