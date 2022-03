Mocne słowa do Rosjan

Marina Stepańska, reżyserka filmu "Falling", wystosowała dramatyczny odzew do Rosjan. Ukrainka zwróciła się przede wszystkim do swoich rosyjskich znajomych, którzy pisali do niej SMS-y. Kobieta nie przebierała w słowach:

Drodzy byli rosyjscy przyjaciele, przedwcześnie was wysłałam na ch***, żałuję. Bo jest rozmowa do przeprowadzenia. W szósty dzień wojny jest w końcu czas, aby odpowiedzieć na Wasze wzruszające SMS-a "Jak się masz? " i "Trzymaj się". Po pierwsze jestem wkur***na, po drugie nie muszę się trzymać. Widzicie, pękam z miłości, uznania, wdzięczności i szacunku dla moich ludzi, wszystkich Ukraińców i osobno - dla mojego wojska i prezydenta. To taki zajebisty stan, spróbujcie.

Następnie Ukrainka zaczęła wyliczać rzeczy, które wydarzyły się od momentu ataku Rosji na Ukrainę. Rzeczy, które ona i jej bliscy musieli natychmiast zrobić, bo nie było czasu na strach. "Każdy z nas zaczął dzwonić. Do tych, których kocha. Mówiliśmy głównie "Ja pier***, oni jednak zaatakowali". Ci oni to nie putin, to wy" - pisała kobieta.

Stepańska podkreśla także rolę altruizmu w obecnej sytuacji. Ukrainka pisze, że jest to cecha niezbędna do przetrwania gatunku zwanego "Człowiekiem z poczuciem własnej godności". Wyraża nadzieję, że będzie dalej istnieć w lepszej przyszłości i zwraca się znowu do Rosjan:

Zrozumcie moi drodzy byli rosyjscy przyjaciele, nawet jeśli jutro umrę, co w obecnych warunkach nie jest tak mało prawdopodobne, to i tak będzie ok. Bo wiem, że MOI przetrwają i odbudują wszystko, co rozpier***cie, bo JUŻ to robimy, bo nie ma strachu, jest szacunek, ponieważ jest NAS - cała Ukraina. Szacunek dla swoich i świadomość, że będą cię chronić to taki zajebisty stan, spróbujcie tego.

Kobieta kończy swoją wypowiedź stwierdzeniem, że używa liczby mnogiej, ponieważ obecnie przeżywają to wszyscy jej znajomi, a zwłaszcza żołnierze. Stepańska przytacza nawet o nich ponury żart: "jak służyć, to wtedy wszyscy chorzy, a jak walczyć z Rosjanami - to wszyscy nagle zdrowi". Na koniec zachęciła Rosjan do wysyłania pieniędzy na ukraińską armię.

