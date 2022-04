“Wtedy po raz ostatni widziałam go w garniturze i białej koszuli"

Ołena Zełenska wspomina, że w nocy 24 lutego 2022 r. pomiędzy 4 a 5 rano obudził ją huk, w pierwszej chwili nie skojarzyła go z dźwiękiem eksplozji. Obudzona zauważyła, że męża nie ma w łóżku.

Kiedy wstałam, zobaczyłam go już ubranego, w garnitur. Wtedy po raz ostatni widziałam go w garniturze i białej koszuli. Później już nosił wojskowe ubrania.

Ołena wspomina, że nawet tej pierwszej nocy nie było w nim paniki, choć pojawiła się dezorientacja. Wołodymyr Zełenski powiedział do niej tylko “Zaczęło się". Żona spytała go o dzieci, na co przywódca Ukraińców odrzekły: “Czekaj. Na wszelki wypadek spakuj wszystkie potrzebne rzeczy i dokumenty" i wyszedł.



Ołena i Włodymyr Zełeńscy kontaktują się wyłącznie telefonicznie

Ołena Zełenska wspomina także, że nie musiała informować dzieci o tym, co właśnie się wydarzyło, bo one — podobnie jak każdy mieszkaniec Ukrainy niezależnie od wieku — były świadome zagrożenia i zrozumiały co się właśnie wydarzyło. Pierwsza dama podkreśla, że stara się zawsze być przy swoim potomstwie energiczna i uśmiechnięta, ale nie unika trudnych tematów. Gdy dzieci zapytały ją kiedy zobaczą tatę, odrzekła, że niebawem — tak się jednak nie stało. Pierwsza dama Ukrainy ujawnia:

W tych pierwszych dniach miałam nadzieję, że będziemy mogli z nim zostać. Ale biuro prezydenta stało się placówką wojskową, nie mogliśmy w niej przebywać. Kazano nam przenieść się w bezpieczne miejsce — jeśli w Ukrainie można teraz znaleźć bezpieczne miejsce... Od tego czasu z Wołodymyrem komunikujemy się tylko telefonicznie.

