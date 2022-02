Historię Mii opisała na Twitterze ukraińska dziennikarka i aktywistka Hanna Hopko.

"Mia urodziła się tej nocy w schronie, w bardzo stresujących okolicznościach - podczas bombardowania Kijowa. Mama, która ma za sobą trudny poród, jest szczęśliwa. Kiedy Putin zabija Ukraińców, wzywamy matki Rosji i Białorusi do protestu przeciwko wojnie Rosji na Ukrainie. Bronimy życia i ludzkości !" - napisała na Twitterze.

"Oby żyła w pokoju i w wolnej Ukrainie"

Hanna Hopko swój wpis zilustrowała wzruszającym zdjęciem. Widać na nim noworodka zawiniętego w kocyk, w tle zaś dostrzegamy kijowian, trzymających na kolanach swój dobytek.

Pod zdjęciem szybko pojawiła się lawina komentarzy. "Oby żyła w pokoju", "I w wolnej Ukrainie", "Światełko w mroku, nadzieja w beznadziejnych czasach. Wszystkiego najlepszego mała Mio" - czytamy pod postem.

Jak podaje "Daily Mail", mama i nowonarodzona dziewczynka, chwilę po porodzie zostały zebrane przez służby do szpitala. Tam zostały one poddane badaniu - obydwie są zdrowe i czują się dobrze. Dziewczynka otrzymała imię Mia.

"Tak teraz wygląda nasza rzeczywistość"

Mia nie jest jedynym ukraińskim maleństwem, którego zdjęcia w ostatnich dniach obiegły świat. Poruszające fotografie i informacje płyną również z Dniepra.

To czwarte co do wielkości miasto Ukrainy stało się jednym z celów ataków w pierwszym dniu inwazji. Pociski spadły tuż obok budynku szpitala. Jego kierownictwo podjęło więc decyzję o przeniesieniu noworodków z oddziału intensywnej terapii do prowizorycznego schronu, zaaranżowanego na jednej z dolnych kondygnacji szpitala.

Dziennikarze "The New York Times" historię z Dniepra zilustrowali krótkim filmikiem, na którym widać jak malutkie dzieci leżą na niskich pryczach w magazynowym pomieszczeniu. Opiekujące się noworodkami pielęgniarki podają im butle z tlenem.

"Tak teraz wygląda nasza rzeczywistość" - powiedział dr Denis Surkov, kierownik oddziału neonatologicznego w rozmowie z "The New York Times".

