Jeziora, wodospady i zachwycająca przyroda. Te miejsca warto zobaczyć w Chorwacji

Chorwacja - królowa wspaniałych widoków i różnorodnych krajobrazów

Chorwacja to raj dla miłośników aktywnego zwiedzania - aż 10 proc. obszarów całego kraju znajduje się pod ochroną. Nieskażoną ludzką ręką przyrodę można podziwiać w 8 parkach narodowych, 12 parkach krajobrazowych i licznych rezerwatach. Każdy z nich ma do zaoferowania coś innego, a krajobrazy są niezwykle zróżnicowane. Możesz podziwiać zjawiskową linię brzegową, klify opadające wprost do morza, kaniony, imponujące wodospady, ogromne jeziora czy skaliste szczyty.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Chorwacja oferuje wiele miejsc i szlaków o różnym poziomie trudności. Możesz wyruszyć razem z dziećmi na rekreacyjną wycieczkę edukacyjną albo samodzielnie zdobywać górskie szczyty. Nudzić nie będą się tu też miłośnicy wspinaczki czy wycieczek rowerowych. Sam zdecyduj, czy wolisz wakacje w rytmie slow, czy zastrzyk adrenaliny na trudniejszych szlakach.

Park Narodowy Paklenica

Położony w rejonie Zadaru Park Narodowy Paklenica zachwycą fauną i florą - słynie z przepięknych lasów bukowych i skał oraz zjawiskowych jaskiń i ogromnych kanionów - Velika i Mala Paklenica. Kilkusetmetrowe pionowe skały sprawiają, że jak nigdzie można tu doświadczyć kontaktu z dziką i surową naturą. Lasy bukowe na terenie Parku Narodowego Paklenica i Parku Narodowego Welebitu Północnego w 2017 r. zostały wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w ramach wpisu Dawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy.

Oprócz kilometrów zapierających dech w piersiach szlaków pieszych na terenie Parku Narodowego Paklenica znajduje się tu również jedno z najpiękniejszych miejsc wspinaczkowych w całej Chorwacji, a trasy mają zróżnicowany stopień trudności.

Park Narodowy Paklenica oferuje również spektakularne i panoramiczne widoki z dwóch najwyższych szczytów. Vaganski Vrh i Sveto Brdo wymagają jednak odpowiedniego doświadczenia i dobrej kondycji.

Park Narodowy Kornati

Kornati to labirynt dzikich i surowych wysepek, pośród których ukrywają się urokliwe plaże i zatoki z krystalicznie czystą wodą. Dotrzeć można tu wyłącznie drogą morską. Do najpopularniejszych zalicza się zatokę Lojena z piękną plażą.

Na poszczególnych wysepkach "ukryte" są prawdziwe skarby - pozostałości twierdzy Tureta na wyspie Kornat, skały przypominające ludzkie twarze na wysepce Rašip Veli, idealne miejsce do zacumowania na wyspie Piškera czy latarnia morska na wyspie Sestrica Vela.

Najcenniejsza jest tu jednak potęga natury, którą można poczuć, żeglując pośród pionowych skał.

Dodatkową atrakcją jest możliwość zaobserwowania delfina butlonosego czy żółwi careta careta.

Niesamowitych wrażeń dostarczy nurkowanie z maską, podczas którego można podziwiać bogactwo podmorskiego świata. Kornati to jedno z niewielu miejsc, w których wciąż można delektować się ciszą, pięknem i poczuć prawdziwą wolność.

Park Narodowy Mljet

Park Narodowy Mljet to idealne miejsce dla miłośników zieleni i turkusu. Połączenie bujnych sosnowych lasów i lazurowej wody koi zmysły i pozwala doświadczać oszałamiającego spektaklu natury. Według Homera to właśnie tutaj błądził Odyseusz po ucieczce z Troi. Znajdziesz tu nie tylko bujną roślinność, ale również zabytki z czasów starożytnego Rzymu. Pośród morskich wód i zielonych gór ukryły się również dwa słonowodne jeziora - Malo i Veliko Jezero. Na tym drugim leży malownicza wyspa św. Marii z zabytkowym klasztorem benedyktynów z XII wieku. Pocztówkowy obraz tego miejsca na zawsze zostaje w pamięci.

W Parku Narodowym Mljet wyznaczono kilka szlaków pieszych i rowerowych, dostępne są również wypożyczalnie kajaków. Poruszając się trasami w parku, można odkrywać najpiękniejsze zakątki, które skradną serca miłośników natury, legend i magicznego klimatu.

Park Narodowy Jezior Plitwickich

Wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO Park Narodowy Jezior Plitwickich jest jedną z najczęściej odwiedzanych przez turystów atrakcji Chorwacji. Trudno się dziwić, bo 16 jezior połączonych kaskadami z około 90 wodospadami to widok, który dostarcza niezapomnianych wrażeń. Naturę można tu chłonąć wszystkimi zmysłami - zapach lasu, osiadająca na skórze bryza, huk spadającej wody i oszałamiające krajobrazy to wizytówka tego niezwykłego miejsca. Trudno opisać je słowami - każdy powinien zobaczyć je przynajmniej raz w życiu.

Zmieniające się w ciągu dnia kolory wody - od szmaragdu, przez błękit, po turkus - podziwiać można podczas rejsu łódką po jeziorze Kozjak.

Wymarzonym dopełnieniem wycieczki jest wędrówka na punkt widokowy Tomićevo Pogledalo.

Park Narodowy Krka

Park Narodowy Krka to kolejna magiczna kraina jezior i wodospadów. Jest dobrą alternatywą dla osób, które cenią sobie ciszę i spokój. Królem jest tu potężny wodospad Skradinski Buk o szerokości (w zależności od stanu wody) nawet 400 metrów. Kaskada wody wpada do szmaragdowej rzeki Krka, nad którą prowadzi urokliwy drewniany mostek. W parku można delektować się wszechogarniającą zielenią i podziwiać cuda techniki - odrestaurowane młyny wodne oraz pierwszą elektrownię wodną w Europie. Jedną z największych atrakcji parku jest również położona na jeziorze Visovac urokliwa wyspa o tej samej nazwie.

Park Krajobrazowy Papuk

Zieleń górskich dolin, malownicze wsie i winnice oraz ruiny średniowiecznych miast to tylko część atrakcji, jakie ma do zaoferowania położony w regionie Slawonia Park Krajobrazowy Papuk. Słynie on nie tylko z wyjątkowych widoków, ale też ukształtowania geologicznego. Jedną z największych atrakcji jest tu Park Leśny Jankovac z imponującym 35-metrowym wodospadem Skakavac.

Trekking w Chorwacji to propozycja urlopowa, która pozwoli zobaczyć kraj z zupełnie innej perspektywy niż tylko plaża. Górskie szlaki oferują spektakularne widoki, które z pewnością zachwycą.

