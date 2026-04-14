Polacy ją pokochali. W czym tkwi sekret chorwackiej kuchni?
Po całym dniu zwiedzania siadamy w małej nadmorskiej konobie, na stole pojawiają się lokalne dania, a my czujemy, że właśnie osiągamy pełnię przyjemności z wypoczynku w Chorwacji. Aromatyczna peka, świeże ryby i owoce morza, duszona wołowina, crni rižot, pyszne oliwy i wina… Nic dziwnego, że Polacy tak chętnie wracają nad Adriatyk. Nie tylko dla słońca i turkusowej wody, ale również dla smaków, których nie sposób zapomnieć. Podpowiadamy, których potraw trzeba spróbować choć raz.
Peka - powolne pieczenie pod żarem
Jednym z najbardziej charakterystycznych sposobów przygotowywania potraw w Chorwacji jest peka. To metoda wielogodzinnego pieczenia mięsa lub owoców morza w ciężkim żeliwnym naczyniu zasypanym żarem. W środku powoli pieką się jagnięcina, cielęcina albo ośmiornica razem z ziemniakami i warzywami. Dzięki temu mięso staje się soczyste i miękkie, a wszystkie składniki przechodzą aromatem oliwy, wina i naturalnych soków.
Sinjski arambašići - dalmatyńska wersja gołąbków
Sinjski arambašići to lokalny specjał z okolic miasta Sinj, który przypomina polskie gołąbki. Niewielkie roladki z liści kiszonej lub świeżej kapusty wypełnia się farszem z mielonego mięsa cielęcego i wieprzowego, drobno pokrojonego boczku, cebuli i czosnku. Ich wyjątkowy aromat tworzą jednak przyprawy - cynamon, goździki, gałka muszkatołowa, natka pietruszki czy skórka cytrynowa. Roladki gotują się powoli przez wiele godzin w bulionie z dodatkiem liści kapusty, kawałkami boczku i kośćmi wołowymi, dzięki czemu smak staje się głęboki i wyrazisty.
Pašticada - klasyka dalmatyńskiej kuchni
Jedną z tradycyjnych potraw w Dalmacji jest długo duszona wołowina lub cielęcina przygotowywana w aromatycznym sosie z czerwonego wina, suszonych śliwek i przypraw, takich jak goździki, gałka muszkatołowa, liść laurowy i pieprz. Mięso najpierw marynuje się przez wiele godzin w occie, a następnie powoli dusi, aż stanie się miękkie i pełne smaku. Najczęściej podaje się je z kluseczkami ziemniaczanymi zwanymi njoki, które idealnie komponują się z gęstym sosem.
Komiška pogača - sycąca przekąska rybaków
Kolejne danie pochodzi z wyspy Vis. Komiška pogača, czyli wytrawne ciasto z nadzieniem z podsmażonej cebuli, pomidorów oraz słonych ryb, najczęściej sardynek lub sardeli, jest kolejną potrawą, którą trzeba spróbować podczas wypoczynku nad Adriatykiem. Całość zamyka się w cieście i piecze do momentu, aż wierzch stanie się złocisty i chrupiący. Ciasto kroi się i podaje jako przekąskę lub szybki lunch.
Brudet - rybacki gulasz z Adriatyku
Bliskość morza sprawia, że chorwacka kuchnia obfituje w potrawy rybne, brudet wymienia się wśród najważniejszych.
W wielu nadmorskich miejscowościach mówi się, że najlepszy brudet powstaje z tego, co danego dnia udało się złowić. Im więcej różnych ryb trafi do garnka, tym ciekawszy i bogatszy staje się smak potrawy.
Crni rižoto - czarne risotto
Chorwacja szczyci się nie tylko rybami, ale i owocami morza. Jednym z najbardziej charakterystycznych dań nad Adriatykiem jest czarne risotto. Swój niezwykły kolor zawdzięcza atramentowi mątwy, który dodaje się do potrawy pod koniec gotowania. Ryż powoli nasiąka aromatycznym bulionem, winem i sokami z owoców morza, dzięki czemu powstaje kremowe danie o intensywnym smaku. Choć kiedyś traktowano je jako lekką przystawkę, dziś często podaje się je jako główne danie.
Štrukli - prostota, która stała się symbolem regionu
Zagorskie štrukli udowadniają, że z kilku prostych składników można stworzyć wyjątkowe danie. To kawałki cienkiego ciasta nadziewane białym serem, jajkami i śmietaną. Podaje się je na słodko lub słono, jako dodatek do zupy lub przekąskę. Można przygotować je na dwa sposoby, poprzez gotowanie lub zapiekanie w piekarniku.
Gdzie w Chorwacji kupimy najlepsze produkty?
Sekret chorwackiej kuchni tkwi w jakości składników.
Na straganach pojawiają się świeże warzywa i owoce, lokalne sery, mięsa, kulen, czyli pikantna kiełbasa, aromatyczne zioła, a rybacy sprzedają ryby i owoce morza złowione zaledwie kilka godzin wcześniej. Warto też odwiedzać niewielkie rodzinne gospodarstwa, gdzie wciąż produkuje się oliwę czy sery według tradycyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To właśnie stamtąd pochodzi prawdziwy smak chorwackiej kuchni.
