Polacy ją pokochali. W czym tkwi sekret chorwackiej kuchni?

Peka - powolne pieczenie pod żarem

Jednym z najbardziej charakterystycznych sposobów przygotowywania potraw w Chorwacji jest peka. To metoda wielogodzinnego pieczenia mięsa lub owoców morza w ciężkim żeliwnym naczyniu zasypanym żarem. W środku powoli pieką się jagnięcina, cielęcina albo ośmiornica razem z ziemniakami i warzywami. Dzięki temu mięso staje się soczyste i miękkie, a wszystkie składniki przechodzą aromatem oliwy, wina i naturalnych soków.

Sinjski arambašići - dalmatyńska wersja gołąbków

Sinjski arambašići to lokalny specjał z okolic miasta Sinj, który przypomina polskie gołąbki. Niewielkie roladki z liści kiszonej lub świeżej kapusty wypełnia się farszem z mielonego mięsa cielęcego i wieprzowego, drobno pokrojonego boczku, cebuli i czosnku. Ich wyjątkowy aromat tworzą jednak przyprawy - cynamon, goździki, gałka muszkatołowa, natka pietruszki czy skórka cytrynowa. Roladki gotują się powoli przez wiele godzin w bulionie z dodatkiem liści kapusty, kawałkami boczku i kośćmi wołowymi, dzięki czemu smak staje się głęboki i wyrazisty.

Pašticada - klasyka dalmatyńskiej kuchni

Jedną z tradycyjnych potraw w Dalmacji jest długo duszona wołowina lub cielęcina przygotowywana w aromatycznym sosie z czerwonego wina, suszonych śliwek i przypraw, takich jak goździki, gałka muszkatołowa, liść laurowy i pieprz. Mięso najpierw marynuje się przez wiele godzin w occie, a następnie powoli dusi, aż stanie się miękkie i pełne smaku. Najczęściej podaje się je z kluseczkami ziemniaczanymi zwanymi njoki, które idealnie komponują się z gęstym sosem.

Komiška pogača - sycąca przekąska rybaków

Maja Danica Pečanić materiały promocyjne

Kolejne danie pochodzi z wyspy Vis. Komiška pogača, czyli wytrawne ciasto z nadzieniem z podsmażonej cebuli, pomidorów oraz słonych ryb, najczęściej sardynek lub sardeli, jest kolejną potrawą, którą trzeba spróbować podczas wypoczynku nad Adriatykiem. Całość zamyka się w cieście i piecze do momentu, aż wierzch stanie się złocisty i chrupiący. Ciasto kroi się i podaje jako przekąskę lub szybki lunch.

Brudet - rybacki gulasz z Adriatyku

Bliskość morza sprawia, że chorwacka kuchnia obfituje w potrawy rybne, brudet wymienia się wśród najważniejszych.

To aromatyczny gulasz przygotowywany z kilku gatunków ryb, które gotują się w sosie z cebuli, warzyw, oliwy, octu i wina.

W wielu nadmorskich miejscowościach mówi się, że najlepszy brudet powstaje z tego, co danego dnia udało się złowić. Im więcej różnych ryb trafi do garnka, tym ciekawszy i bogatszy staje się smak potrawy.

Crni rižoto - czarne risotto

Chorwacja szczyci się nie tylko rybami, ale i owocami morza. Jednym z najbardziej charakterystycznych dań nad Adriatykiem jest czarne risotto. Swój niezwykły kolor zawdzięcza atramentowi mątwy, który dodaje się do potrawy pod koniec gotowania. Ryż powoli nasiąka aromatycznym bulionem, winem i sokami z owoców morza, dzięki czemu powstaje kremowe danie o intensywnym smaku. Choć kiedyś traktowano je jako lekką przystawkę, dziś często podaje się je jako główne danie.

Štrukli - prostota, która stała się symbolem regionu

Maja Danica Pečanić materiały promocyjne

Zagorskie štrukli udowadniają, że z kilku prostych składników można stworzyć wyjątkowe danie. To kawałki cienkiego ciasta nadziewane białym serem, jajkami i śmietaną. Podaje się je na słodko lub słono, jako dodatek do zupy lub przekąskę. Można przygotować je na dwa sposoby, poprzez gotowanie lub zapiekanie w piekarniku.

Gdzie w Chorwacji kupimy najlepsze produkty?

Sekret chorwackiej kuchni tkwi w jakości składników.

Najlepsze produkty znajdziemy na lokalnych targowiskach, które w wielu miastach działają od wczesnych godzin porannych.

Na straganach pojawiają się świeże warzywa i owoce, lokalne sery, mięsa, kulen, czyli pikantna kiełbasa, aromatyczne zioła, a rybacy sprzedają ryby i owoce morza złowione zaledwie kilka godzin wcześniej. Warto też odwiedzać niewielkie rodzinne gospodarstwa, gdzie wciąż produkuje się oliwę czy sery według tradycyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To właśnie stamtąd pochodzi prawdziwy smak chorwackiej kuchni.

