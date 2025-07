Dbanie o pachy to wybór czy społeczny nakaz? Sprawdziliśmy, co myślą Polki

Wiele z nas pamięta moment, w którym po raz pierwszy sięgnęła po maszynkę do golenia - i nie zawsze był to wybór. Czasem był to impuls, ale czasem efekt presji rówieśniczej lub komentarza z zewnątrz. Dzisiaj coraz więcej kobiet świadomie podchodzi do tematu depilacji pach, rezygnując z niej całkowicie lub traktując ją bardziej elastycznie, zależnie od nastroju, sezonu czy... ubioru.