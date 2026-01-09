"Nomada": Bez jedzenia. Bez wody. Bez litości. Ramadan w Arabii

Jak naprawdę wygląda ramadan w Arabii Saudyjskiej

Karolina Wachowicz, dziennikarka podróżnicza, która szarą codzienność w Polsce zamieniła na słoneczną Barcelonę, nie zatrzymała się jednak w Europie. Jej pasją stało się poznawanie światów skrajnie odmiennych od tego, który znamy. Na swoim koncie ma podróże po Arabii Saudyjskiej, Chinach czy Tajwanie. Jednym z najbardziej intensywnych i wymagających doświadczeń był miesiąc spędzony w Arabii Saudyjskiej - jako kobieta i to w najtrudniejszym możliwym czasie: w trakcie ramadanu.

Z postu zwolnione są jedynie dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz turyści. Jednak nawet najmłodsi często próbują pościć, naśladując rodziców i bliskich - z potrzeby przynależności, wiary i rodzinnej solidarności. Skutki trwania w poście są widoczne gołym okiem na ulicach. Omdlenia w czasie ramadanu nie należą do rzadkości - są czymś niemal normalnym. Miasta w ciągu dnia zamierają, ulice pustoszeją, a życie społeczne praktycznie zanika. Na twarzach ludzi widać wyczerpanie, senność i zmęczenie, jakby całe państwo wstrzymywało oddech - jednak jest z tego bardzo dumne. Arabia budzi się dopiero po zmroku. Wtedy otwierają się lodówki, restauracje pękają w szwach, a nocne uczty trwają do późnych godzin. Organizm doznaje szoku - często w ilościach, które z punktu widzenia dietetyków trudno uznać za zdrowe.

Jak jednak podkreśla Karolina, w ramadanie nie chodzi o zdrowie fizyczne. Dla mieszkańców to przede wszystkim przeżycie duchowe. Post ma zbliżać do Boga, być dowodem wiary, oddania i dyscypliny. To cichy komunikat: "Zobacz, jak mocno wierzę". Religia nie jest tu dodatkiem do życia - ona jest jego fundamentem. Przenika codzienne decyzje, relacje i sposób myślenia.

Dla Karoliny, jako turystki, był to czas ogromnego wyzwania. Choć formalnie nie musiała pościć, w praktyce każde sięgnięcie po wodę czy jedzenie mogło spotkać się z dezaprobatą. Aby uniknąć krzywych spojrzeń, często chowała się w toalecie, by napić się wody lub coś zjeść. Proste, codzienne czynności nagle stały się aktem wymagającym ostrożności i dyskrecji. To doświadczenie - pełne skrajnych emocji, zmęczenia, ale też głębokiej refleksji.

