"Nomada": KFC zamiast karpia, randki zamiast kolacji. Japońskie święta zaskoczą każdego

W świątecznym odcinku podcastu "Nomada" ruszamy na Daleki Wschód wraz z Mayo Kucharskim, miłośnikiem kultury japońskiej. Chociaż sezon bożonarodzeniowy zaczyna się tam tuż po Halloween i trwa niemal do końca roku, jego znaczenie jest zupełnie inne niż w Europie. To nie rodzinny ani religijny czas, lecz romantyczne święto inspirowane głównie amerykańskimi tradycjami. Wszystko to stanowi jednak jedynie preludium do najważniejszego japońskiego święta: Nowego Roku. Japończycy przygotowują się do niego z dużym wyprzedzeniem, a gdy nadchodzi, miasta na kilka dni cichną, sklepy się zamykają, a mieszkańcy spędzają ten czas na odpoczynku, regeneracji i spotkaniach z bliskimi, mając już w domach zapasy tradycyjnych potraw.