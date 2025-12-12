"Nomada": KFC zamiast karpia, randki zamiast kolacji. Japońskie święta zaskoczą każdego
W świątecznym odcinku podcastu "Nomada" ruszamy na Daleki Wschód wraz z Mayo Kucharskim, miłośnikiem kultury japońskiej. Chociaż sezon bożonarodzeniowy zaczyna się tam tuż po Halloween i trwa niemal do końca roku, jego znaczenie jest zupełnie inne niż w Europie. To nie rodzinny ani religijny czas, lecz romantyczne święto inspirowane głównie amerykańskimi tradycjami. Wszystko to stanowi jednak jedynie preludium do najważniejszego japońskiego święta: Nowego Roku. Japończycy przygotowują się do niego z dużym wyprzedzeniem, a gdy nadchodzi, miasta na kilka dni cichną, sklepy się zamykają, a mieszkańcy spędzają ten czas na odpoczynku, regeneracji i spotkaniach z bliskimi, mając już w domach zapasy tradycyjnych potraw.
Święta i Nowy Rok w Japonii
W najnowszym odcinku prowadzonym przez Karolinę Burdę nasz gość opowiada o świątecznych zwyczajach i noworocznych tradycjach w Japonii, rozwiewając popularne mity i tłumacząc kulturowe niuanse. W rozmowie usłyszycie m.in.:
- Dlaczego Boże Narodzenie w Japonii ma charakter przede wszystkim romantyczny?
- Skąd wzięła się tradycja jedzenia świątecznego kurczaka z KFC?
- W jaki sposób Japończycy dekorują miasta i domy. Czy robią to z taką samą pompą jak mieszkańcy Zachodu?
- Jak wyglądają 24 i 25 grudnia oraz czy są to dni wolne od pracy?
- Dlaczego Nowy Rok (Shōgatsu) jest najważniejszym świętem w Japonii?
- Na czym polegają przygotowania do nadejścia nowego roku?
- Jak uniknąć najczęstszych błędów podczas hatsumōde, czyli pierwszej wizyty w świątyni?
"Nomada" to wideo podcast o podróżach, w którym pojawiają się zarówno pasjonaci zwiedzania świata, jak i specjaliści z branży turystycznej. W każdym odcinku można usłyszeć opowieści o wyjątkowych przygodach, praktyczne porady dla podróżujących, ciekawostki o różnych krajach i kulturach oraz rozmowy o tym, dokąd warto pojechać i jak wygląda współczesna turystyka.