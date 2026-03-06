Modelka, mentorka, nauczycielka Kundalini Jogi oraz autorka książki "Ja Mongołka. Opowieść wojowniczki" wraca wspomnieniami do dzieciństwa naznaczonego rozwodem rodziców i długą podróżą do Polski, która na lata stała się jej domem. Adaptacja w społeczeństwie, które postrzegało ją jako "inną", wymagała ogromnej siły. Brak znajomości języka i funkcjonowanie w świecie pełnym uprzedzeń sprawiły, że dorastanie było dla niej szkołą przetrwania.

Z czasem przyszły kolejne doświadczenia - w tym trudne małżeństwo i walka o siebie oraz dobro dzieci. Każdy z tych etapów budował jej wewnętrzną niezależność i determinację, które dziś są fundamentem jej zawodowej i osobistej drogi.

Rozmowa w "Nomadzie" staje się więc nie tylko osobistą historią, lecz także opowieścią o tożsamości kształtowanej między Wschodem a Zachodem. Uyanga mówi o mongolskich wartościach, które do dziś dają jej oparcie, o życiu w jurcie oraz o tym, jak rozumie "kobiecość azjatycką". Pokazuje przy tym, że choć Polskę i Mongolię dzielą tysiące kilometrów, istnieją też zaskakujące punkty wspólne. Jednym z nich jest kultowy serial "Czterej pancerni i pies", który oglądała w dzieciństwie z fascynacją - nie wiedząc jeszcze, że to produkcja z kraju, w którym kiedyś zamieszka. Całą rozmowę znajdziesz na kanale YouTube - Interia Rozmowy.