Wyruszyła do Azji bez biletu powrotnego. Z czym musiała się zmierzyć?

Choć podróże towarzyszyły Natalii od zawsze, z czasem przestały jej wystarczać krótkie wyjazdy "na urlopie". Ograniczenia związane z pracą na etacie i konieczność dopasowywania się do grafiku zaczęły ją uwierać. Przełomem okazał się kilkumiesięczny wyjazd - pięć miesięcy podróżowania solo połączonego z pracą zdalną. To wtedy po raz pierwszy poczuła prawdziwą swobodę: możliwość decydowania o sobie, spontaniczność i brak sztywnego planu. Jak sama przyznaje, to doświadczenie tylko rozbudziło apetyt na więcej. Jedna podróż nie wystarczyła. Dlatego podjęła kolejną decyzję - tym razem jeszcze odważniejszą. Kupiła bilet w jedną stronę.

W rozmowie szczerze opowiada o obawach, które pojawiają się przed pierwszym wyjazdem solo. Strach przed nieznanym, przed kradzieżą czy sytuacjami, w których zostaje się zdanym wyłącznie na siebie, to coś zupełnie naturalnego. Podkreśla jednak, że podróżowanie w pojedynkę - choć wymagające - potrafi być niezwykle rozwijające. Nie jest dla każdego i ma zarówno jasne, jak i trudniejsze momenty, ale w jej przypadku okazało się jedną z najlepszych decyzji w życiu.

W odcinku "Nomady" Natalia dzieli się nie tylko swoją historią, ale też bardzo praktycznymi wskazówkami. Opowiada, jak przygotować się do takiej wyprawy, ile realnie kosztuje miesiąc życia w Azji oraz jak szukać noclegów i organizować codzienność w drodze. To rozmowa dla wszystkch, którzy zastanawiają się, czy "one way ticket" to coś więcej niż tylko romantyczna wizja.