Od ponad 33 miesięcy pozostają w nieustannej trasie, przemierzając kolejne kraje i kontynenty na dwóch kółkach. Ich historia nie zaczęła się jednak od wielkiego planu ani spektakularnej decyzji o zmianie życia. Jeszcze niedawno funkcjonowali w dobrze znanej codzienności, która obejmowała pracę, dom i stabilizację. Punktem zwrotnym okazała się jedna rozmowa, podczas której Barbara zapytała męża o niespełnione marzenia. Odpowiedź była prosta, ale znacząca. Jordi przyznał, że marzy o dłuższej wyprawie rowerowej.Pierwszym krokiem była dwutygodniowa podróż po Republice Irlandii i Irlandii Północnej na rowerach, które już posiadali. To doświadczenie stało się początkiem znacznie większej zmiany i otworzyło drzwi do życia w drodze. Z czasem krótkie wyprawy przerodziły się w wielomiesięczną, a następnie wieloletnią podróż, która trwa do dziś.