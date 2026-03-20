"Nomada": Rzucili wszystko i ruszyli w świat na rowerach. Są już 33 miesiące w podróży
W najnowszym odcinku podcastu wideo "Nomada" gościnią jest Barbara Sanchez, autorka książki "Rowerem na koniec świata. Dublin - Ushuaia". Zadała mężowi Jordiemu jedno pytanie, które wywróciło ich życie do góry nogami. Teraz prowadzą profil na Instagramie @2locosonwheels, gdzie dzielą się swoją codziennością w trakcie niezwykłej podróży rowerowej przez świat.
Jak jedno pytanie odmieniło ich życie?
Od ponad 33 miesięcy pozostają w nieustannej trasie, przemierzając kolejne kraje i kontynenty na dwóch kółkach. Ich historia nie zaczęła się jednak od wielkiego planu ani spektakularnej decyzji o zmianie życia. Jeszcze niedawno funkcjonowali w dobrze znanej codzienności, która obejmowała pracę, dom i stabilizację. Punktem zwrotnym okazała się jedna rozmowa, podczas której Barbara zapytała męża o niespełnione marzenia. Odpowiedź była prosta, ale znacząca. Jordi przyznał, że marzy o dłuższej wyprawie rowerowej.Pierwszym krokiem była dwutygodniowa podróż po Republice Irlandii i Irlandii Północnej na rowerach, które już posiadali. To doświadczenie stało się początkiem znacznie większej zmiany i otworzyło drzwi do życia w drodze. Z czasem krótkie wyprawy przerodziły się w wielomiesięczną, a następnie wieloletnią podróż, która trwa do dziś.
W odcinku podcastu Barbara Sanchez opowiada o tym, jak wygląda codzienność w ciągłej trasie rowerowej oraz jakie wyzwania wiążą się z takim stylem życia. Porusza również temat przygotowań do długodystansowych wypraw. Ważnym elementem rozmowy są także kryzysy pojawiające się na trasie oraz sposoby radzenia sobie z nimi w momentach zmęczenia, zwątpienia czy trudnych warunków. W programie poruszamy również wybór pierwszych kierunków dla początkujących oraz planowanie dziennych dystansów, które pozwalają uniknąć przemęczenia i kontuzji. Cały odcinek dostępny jest na kanale YouTube - Interia Rozmowy.